DT de Juan Aurich denuncia presunto error arbitral en último cotejo

Una polémica jugada sembró las dudas entre el cuerpo técnico del Club Juan Aurich de Chiclayo, principalmente, en el entrenador Carlos Cortijo McCubin, quien a través de las redes sociales remitió un material audiovisual con el compacto de un gol anulado en el último minuto del partido, en el duelo ante el Deportivo Hualgayoc.

En el video se observa el momento exacto en que el juez de línea de occidente invalida el gol del ariete Alfredo Carrillo, causando la incomodidad entre los referidos debido a que consideraron que no existía fuera de juego. Al respecto, la posición de la cámara no ayuda a determinar fehacientemente la posición de los rivales al momento en que Adrián Mujica soltó el pase.

Para que no exista offside, al menos dos jugadores del equipo defensor deben estar delante del atacante.

El profesor Cortijo adjuntó las imágenes con un audio pidiendo calificaciones objetivas a la jugada. “Díganme si hay o no offside en esta última jugada que nos anulan un gol. No quiero caer en la controversia. Quiero la opinión de especialistas como ustedes para que me puedan dar un alcance si está bien lo que estoy viendo o está mal. Les agradezco mucho”, manifestó.

No caben dudas que es una jugada para debatir, sobre todo, por la posición de la cámara. Lo cierto es que el gol anulado causó malestar en Cortijo, quien finalmente terminó expulsado por reclamar airadamente lo que consideraba como injusto.