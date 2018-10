Talareños toman de nuevo la Panamericana por más de 15 días sin agua [VIDEO]

Ante el incumplimiento de la EPS Grau de restablecer el servicio de agua progresivamente, los pobladores de la provincia de Talara (región Piura) salieron a las calles para alzar su voz de protesta, tomaron nuevamente la principal vía de acceso a la localidad, pues habían anunciado que de continuar así recrudecerían las acciones de lucha.

Hoy, en horas de la mañana, la Panamericana Norte amaneció bloqueada en un nuevo intento por llamar la atención y ser atendidos oportunamente, puesto que ya son alrededor de 18-20 días sin el líquido. No obstante, esta no duró mucho tiempo ante las denuncias de los conductores que se vieron afectados. Las fuerzas del orden, Policía de las distintas comisarías talareñas y peronal de la USE de Sullana, se constituyeron para mitigar el levantamiento. Un conato de violencia se suscitó.

Con esta se incrementan a tres las manifestaciones. Como se recuerda, el jueves pasado los moradores llegaron hasta el frontis de la misma entidad para exigir sus derechos, sin embargo, a lo único que atinaron fue a mantenerse dentro del recinto, a la espera de que la Policía repela cualquier acto violento. Finalmente, esta cesó.

Al parecer, uno de los principales causales de este desabastecimiento serían los trabajos en la línea de conducción del eje El Arenal-Talara-Paita, los cuales estarían próximos a concluir, tal como lo indicó la EPS Grau.