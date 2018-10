Bus que cayó a abismo y dejó 24 muertos es de Oriental

Haydee Meza

Cusco

Las pesquisas sobre el accidente de tránsito, que cobró la vida de 24 pasajeros y dejó 17 heridos, dan más revelaciones. El bus de placa de rodaje M3W-957, que el pasado lunes 17 de setiembre cayó a un abismo de 300 metros en la vía Cusco-Paruro tras colisionar con otro vehículo, no pertenece a la empresa María Belén Tours SRL.

La referida unidad, que operaba en la ruta Cusco-Santo Tomás, según la ficha técnica del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), pertenece a la empresa Expreso Oriental, que presta servicio en la ruta Cusco-Sicuani.

El director regional de Transportes y Comunicaciones, Welvi Villena, sostuvo que la empresa María Belén, para deslindar responsabilidades, señaló que el bus no era suyo. Sin embargo, el vehículo salió con 41 pasajeros desde el terminal de dicha empresa, que funcionaba en el distrito de Santiago.

El funcionario regional sostuvo que la sanción administrativa no solo se impondría a María Belén, sino también a Expreso Oriental por no haber dado de baja a un vehículo que no prestaba servicio en su ruta (Cusco-Sicuani).

“El resultado de la investigación se hará público entre el lunes o martes; sin embargo, podemos adelantar que el bus no era de María Belén, pero los pasajeros abordaron el bus en el terminal. Por ello, la sanción administrativa también será contra otras empresas”, aseveró.

La sanción que se les impondría sería la cancelación de sus autorizaciones para prestar servicio en las rutas establecidas.