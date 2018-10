"La Iglesia va perdiendo credibilidad"

Mónica Cuti

En su visita a Arequipa, el nuncio apostólico (representante del Vaticano), monseñor Nicola Girasoli, advirtió que la Iglesia y otras instituciones religiosas están perdiendo credibilidad entre la ciudadanía.

Llamó a todos los católicos a no ser solo creyentes, sino también creíbles, que demuestren lo que se predica con hechos, pues el alejamiento de la gente sería porque no se está predicando con hechos. Esto, durante la homilía que realizó ayer en la misa dominical en la catedral de la ciudad.

"El sacerdote debe estar en medio de la palabra de Dios. [...] Debemos ser realistas, la gente necesita más gestos que palabras", agregó.

Durante la prédica, pidió también a los creyentes que no se juzgue ni se condene a nadie dentro o fuera de la religión. El mismo llamado hizo también a los sacerdotes.

"Esta es la Iglesia que quiere el papa Francisco, una Iglesia con los brazos abiertos, donde todos están adentro y ninguno afuera, que incluye y no excluye: una Iglesia que no juzga y no condena a nadie", precisó.

Recordó la visita del papa Francisco al país, especialmente el mensaje que brindó en Trujillo, donde indicaba que los pies del cristiano deben estar en la tierra y el corazón en el cielo; con ello, llamó a los miembros de la Iglesia a ayudar al prójimo.

“Una Iglesia que está al servicio de la humanidad, que está en el mundo y no es mundana”, con lo que culminó su homilía.

A la misa también asistieron autoridades como la gobernadora regional, Yamila Osorio; los congresistas Justiniano Apaza y Ana María Choquehuanca; el presidente de la Corte, Eloy Zamalloa, entre otros.

Hoy, el nuncio apostólico se reunirá con religiosas de vida consagrada, visitará el monasterio de Santa Catalina, San Lorenzo y la Inmaculada.ß