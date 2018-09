Fiscalía Anticorrupción investigará compra irregular de terreno para la Variante

La gobernadora regional de Arequipa, Yamila Osorio Delgado, y sus funcionarios fueron denunciados ante la Fiscalía Anticorrupción por pagarle S/ 2 463 000 al exalcalde de Sachaca, Emilio Díaz Pinto. El monto corresponde a una transacción irregular de expropiación para la compra de un terreno para construir el tramo II de la Variante de Uchumayo.

La denuncia fue realizada por las hermanas de Emilio Díaz, por la presunta comisión de los delitos de colusión agravada, peculado y falsedad ideológica. Para las denunciantes, hay indicios de que se benefició a Díaz con la entrega del dinero, pese a estar en contra de la norma.

Para construir la Variante de Uchumayo, el GRA expropió terrenos de los vecinos de Sachaca y Yanahuara. Uno de estos es el predio 93, la manzana de la discordia entre la familia Díaz Pinto.

Este terreno de 1243.94 metros cuadrados se encuentra cerca al arco derruido de la entrada a Pampa de Camarones en Sachaca. Fue vendido por Emilio Díaz al GRA, para que se termine de construir el tramo II de la obra. Sin embargo, esta operación no correspondía, ya que el terreno pertenece a 4 personas: los herederos de los padres de Emilio Díaz.

Según la denuncia formulada por Erika Díaz Pinto, Dolly Díaz Pinto y Flor de María Díaz Velásquez, el GRA benefició al exalcalde de Sachaca en demérito de ellas, porque lo identificó como único propietario del terreno que era herencia de sus padres. "Lo más extraño es que no hay ninguna partida registral a su nombre y el GRA debió identificar a los herederos de este terreno, pero no lo hizo", señala Treyci Núñez, hija de Erika Díaz.

Los sorprendió

El 20 de febrero, el jefe del proyecto de la Variante de Uchumayo, Luis Vega Nieto, notifica a Emilio Díaz la afectación de su terreno por el inicio de las obras en la Variante. Luego, el 5 de abril, el exalcalde se presenta en el GRA, llevando un testimonio de venta, partida de defunción y testamento de su padre. De acuerdo a la denuncia, estos documentos pertenecen a un terreno colindante que sí es de Díaz Pinto y no al lote 93.

Por este motivo, se procede a denunciar a Vega Nieto, porque notifica a Emilio Díaz como dueño, sin serlo.

El 10 de julio, la gobernadora Osorio, mediante el Oficio 0680-2017, notifica al supuesto dueño con la intención de comprar el predio. Por ello, es incluida en la demanda. El 26 de julio del 2017, entregan el cheque por la compra del predio a Emilio Díaz. Sin embargo, el 21 de setiembre del 2017, su hermana Erika Díaz presenta una apelación, explicando los motivos por los cuales esta sería una operación irregular. El GRA declaró entonces la nulidad de la resolución de la expropiación y pidió vía notarial que se devuelva el dinero.

La gobernadora regional, Yamila Osorio, dijo no conocer la denuncia ante la fiscalía, pero dispuso una investigación para ver si el equipo encargado del saneamiento de los predios actuó con negligencia.

"La evaluación que hizo el equipo encargado del saneamiento de terrenos estableció que él era el propietario, pero resulta que era el administrador de los bienes. Entiendo que el equipo se rigió por Registros Públicos", dijo.

Según la gobernadora, el terreno no puede devolvérsele a Emilio Díaz, pues la expropiación ya se llevó a cabo, lo que sí se deberá hacer es darle lo que corresponde a sus hermanas. Ellas por su parte tendrán que reclamar en la vía civil esa devolución.

Al respecto de la denuncia penal en su contra, Osorio indicó que la responderían.

Díaz insiste en que es dueño de la propiedad

El exalcalde de Sachaca, Emilio Díaz Pinto, aceptó haber recibido una carta notarial del GRA, donde lo conminaban a devolver el dinero recibido por la expropiación de terrenos. Por ello, hace unos días, fue hasta la sede regional con documentos que lo acreditan como propietario del predio 93.

Presentó, además, un recurso de reconsideración de su caso, pero no obtuvieron respuesta. Si en los próximos días el GRA no se pronuncia, se procederá con una denuncia por daños y perjuicios.

"Fui con mi abogado y se le explicó al área de Infraestructura. Se vulneró mi derecho porque, administrativamente, hasta la fecha no he sido notificado por esta situación", dijo, mientras recalcaba que no tendría por qué devolver el dinero.