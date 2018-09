San Isidro: Candidata que discriminó a escolares reclama a jugadores de Pokémon GO

Luego del escándalo protagonizado por una vecina de San Isidro identificada como Zoraida Paz, quien en un vídeo que se volvió viral en redes sociales, se mostraba claramente ofuscada por la presencia de jóvenes en el reconocido parque. Argumentando que estaba prohibido tomarse fotos en el lugar.

Parece que las constantes acusaciones y denuncias en su contra su su conducta que muchos han considerado como ‘racista’, no han sido suficientes para calmar a la mujer de tercera edad quien no deja de expresar su molestia por las personas que según indica, no saben cuidar del bosque El Olivar. Ahora arremete contra jóvenes que juegan con una popular aplicación

En una reciente entrevista con Beto Ortíz, la señora expresó su molestia ante la ‘invasión’ de pokémon que han llegado al lugar.

“Se mueven como si fueran una manada... una turba"

No solo se refirió a los chicos que llegan a jugar Pokémon Go al parque, sino que también se refirió a los que juegan.

Ante la pregunta de si un niño de 8 años puede tumbar un árbol de un pelotazo ella respondió

“Si, si puede.”

Aclaró anterior denuncia

También habló sobre el vídeo en el que se le ve expulsando a un grupo de escolares tomándose una foto. Sobre este tema la postulante a regidora del distrito dijo que solo intentaba que no se pararan encima de las raíces de los árboles, ya que estos podían fácilmente afectados.

Mira aquí el vídeo de la entrevista