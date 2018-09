Esposa del pastor Santana a cargo de El Aposento Alto

En reemplazo de su esposo, el pastor Alberto Santana, y de su hijo Cohelet, quienes están envueltos en diversas denuncias, Sonia Carbajal tomó la dirección del movimiento cristiano El Aposento Alto.

Un programa televisivo difundió imágenes en las que Carbajal se dirige a los fieles de esta iglesia que se ubica en el distrito de Independencia.

“No me es difícil seguir al frente, porque siempre he trabajado al lado del apóstol (Alberto Santana). Si nunca he estado al frente predicando fue porque él lo hacía, pero creo que llegó el tiempo para poder afrontar este gran desafío y salir adelante, y engrandecer al reino de Dios, porque es lo que Él ha encomendado a cada uno de sus hijos”, manifestó durante su primer discurso masivo.

“Les pido a cada uno de ustedes sus oraciones para poder vencer toda adversidad que se venga y sabemos que todos juntos con un solo pensamiento y corazón vamos a salir adelante”, afirmó sin dar explicaciones sobre la relación extramatrimonial que tuvo su esposo, de 74 años, con una joven de 23, por dos años.

Se debe indicar que el pastor Santana no solo fue acusado de maltratar psicológicamente a su seguidora, diciéndole que Dios le había permitido tener concubinas, sino que también ha sido acusado de encubrir a un integrante de su movimiento acusado de violar a una menor.

Su hijo Cohelet también fue acusado por incentivar la violencia contra las mujeres. Ya la Fiscalía le ha abierto una investigación de oficio. ❧