Denuncian que gerente general de Cencosud causó choque e intentó arreglar con 50 soles

A través de su cuenta de Twitter, la comunicadora Zarella Sierra Peralta denunció al gerente general de Cencosud en el Perú, Mario Campodónico Castañeda, por, presuntamente, evadir responsabilidades después que impactara un auto con el de la periodista, en Miraflores, e intentara cubrir el gasto de los daños con 50 soles.

Según la denuncia de Sierra Peralta, Campodónico Castañeda manejaba la camioneta Audio de placa ARX471, que pertenece a la empresa chilena Cencosud, la mañana del último 20 de setiembre, cuando impactó el auto de la periodista en el cruce de la calle José Gálvez y el Malecón 28 de Julio, en Miraflores.

"Después del impacto, el sujeto intentó seguir su camino, lo que me obligo a pararme delante de la camioneta para increparle el choque. Procedí a tomar fotos de lo sucedido y recién se bajó del auto, entonces, con total calma le pedí estacionarnos frente para solucionar el tema", escribió Zarella Sierra en su cuenta de Twiiter.

Asimismo, agregó que, en presencia del denunciado, llamó a un mecánico, a quien le envió fotos de los daños a su auto, para que le indicara el costo de la reparación. Este le indicó que le costaría 400 soles, cifra que indignó a Campodónico Castañeda, quien ofreció a pagar solo 50 soles.

Por si fuera poco, la comunicadora narró que el trabajador de Cencosud se negó a activar su seguro para cubrir el gasto de los daños, a pesar que un agente de seguros le explicó que era el responsable del accidente "pues no mantuvo su distancia", razón por la que se vio obligada a denunciarlo en la comisaría de Miraflores.

"Ya en la comisaría, el policía que atendió la denuncia nos llama y dice: "el señor ha reconocido su responsabilidad, lo mejor es que puedan conciliar para evitar un proceso largo", a lo que el también gerente general de (tiendas) Paris me dice "te doy S/100, no tengo más", lo que rechacé [...] El oficial me pregunta si me sentía bien, respondí que me dolía la cabeza y cuello, a lo que el gerente general de Banco Cencosud increpa "a mi auto no le ha pasado nada, así que a ti tampoco!", le respondí "ha visto mi auto? quien recibió el impacto soy yo!"", contó.

Tras denunciar el hecho ante la Policía, Sierra Peralta acudió a una clínica local para realizarse algunos exámenes médicos, lugar donde le diagnosticaron Síndrome de Latigazo Cervical, luxación de vértebra cervical y traumatismo intracraneal, y le recetaron descanso por cinco días, medicinas y la colocación de un collarín por tres semanas.

"No, Mario Campodónico Castañeda, no estás por encima de la ley, eres responsable no solo de haber dañado mi auto sino de provocarme lesiones que impiden que realice mis actividades cotidianas, con el perjuicio que eso me causa, por lo que deberás responder a la justicia", concluyó el texto de la comunicadora.