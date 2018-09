“Masters” del básquet son la atracción en el Jockey

Este domingo en el Jockey Club de Chiclayo continuará el campeonato máster de básquet “Felipe ‘Pipo’ Collazos Bazán” que organiza la Asociación de Basquetbolistas Máster de esta ciudad.

De acuerdo a la programación emitida por el comité organizador, los encuentros comenzarán a las 10:00 a. m. con el partido entre All Star y Murillo Bulls, luego seguirán los encuentros entre Remigio Silva vs. Jockey Club, Manco Cápac vs. Los Osos y Unión Chiclayo vs. Colonia China.

“La razón de este campeonato es el deseo de muchos de los que jugamos básquet en la liga de integrarnos y tener participación. Creamos la Asociación, debidamente registrada, y ahora estamos desarrollando el primer campeonato de muchos que vendrán”, señaló el presidente de la asociación, Humberto Ventura Ramírez.

Este certamen se inició el domingo pasado con cuatro partidos en programación, teniendo los siguientes resultados: Colonia China 56-25 Los Osos, Remigio Silva 51-32 Murillo Bulls, Unión Chiclayo 51-35 Manco Cápac, Jockey Club 78-24 All Star.

El desarrollo de las acciones fue atractivo, pues no solo permitió apreciar las habilidades de los deportistas, sino que hubo integración entre los amantes del deporte de la canasta. Se prevé una fecha similar mañana en el Jockey Club de Chiclayo.