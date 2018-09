San Isidro: candidata responde tras denuncia de discriminación en El Olivar [VIDEO]

Zoraida Paz, candidata a regidora por Solidaridad Nacional, fue acusada de discriminar a unos niños del colegio nacional por impedirles tomarse unas fotos de promoción en el bosque El Olivar, ubicado en San Isidro. En un video se observa a la mujer retirar a los escolares de dicho parque.

Los hechos ocurrieron ayer, cuando una vecina identificada como Zoraida Paz Henrici impidió que un grupo de escolares del colegio nacional El Olivar se tome fotos para su anuario de promoción. La mujer sostuvo que estas actividades están prohibidas en la zona.

“¿Sabe lo que hace el vecino?, aporta, da plata para poder mantener el lugar (…) Señora, los arbitrios de los que viven alrededor del bosque, son los que pagamos y discúlpeme otra vez, pero ustedes no lo cuidan como yo lo cuido. Esto está prohibido”, se escucha decir a Zoraida Paz Henrici en un video grabado por las madres de familia.

Una de las docentes que presenciaron lo ocurrido señaló que incluso pidió el DNI de una de las madres para conocer su lugar de residencia. “A una mamá le pidió el DNI para saber si era vecina del distrito”, contó Milagros Huamán al programa Buenos Días Perú.

Tras la denuncia de discriminación, Zoraida Paz se pronunció e insistió que está prohibido este tipo de actividades en el parque El Olivar, es por ello que retiró a los alumnos de dicho lugar. Asimismo sostuvo que no le faltó el respeto a nadie.

"Yo no las he agredido, ni les he faltado el respeto", dijo la candidata a regidora por Solidaridad Nacional a RPP.