Tumbes: candidato arrolla a perro en recorrido proselitista [VIDEO]

En horas de la mañana, un aspirante a ocupar el sillón municipal del distrito de Aguas Verdes, provincia de Zarumilla (región Tumbes), en un acto de evidente negligencia arrolló a un perro cuando se trasladaba por las calles a bordo de una motocicleta, la cual manejaba a excesiva velocidad y sin el casco reglamentario, incurriendo en una grave infracción.

El accidente se registró en el marco de una actividad proselitista, como se observa en las imágenes. El candidato Jaime Alberto Hernández Soto montado en el motorizado, provisto de una bandera de su partido político y al ritmo de una variación de la icónica canción ‘Movimiento Naranja’, inició su recorrido por una de las vías de la jurisdicción junto a un partidario encargado de registrar el momento.

Al parecer tanto era su afán de protagonismo que se observa cuando suelta el manubrio para gesticular ante la cámara, incluso si esto implicaba apartar la vista del camino.

En cierto punto, el postulante decidió girar hacia la izquierda para ingresar al asentamiento humano Nuevo Aguas Verdes y persistir de su actividad. No obstante, distraído como gran parte de su recorrido, no se percató de la presencia de un canino que corría para llegar al otro lado, por lo que no pudo detenerse.

Como era de esperarse, el perro fue atropellado y el candidato salió expedido hacia adelante tras perder el control de la unidad.

Usuarios a través de las redes sociales criticaron el accionar del candidato que de manera irresponsable transitaba por las calles del distrito.