Miraflores: Buscan a mujer que robó instrumento a profesora de música [VIDEO]

La profesora de música y chelista Ghislaine Valdivia sufrió la tarde de ayer el robo de su chelo (violín grande) por parte de una mujer, luego de ingresar a un centro comercial, en Miraflores.

El robo se produjo cuando Valdivia ingresó a los servicios higiénicos de la tienda Wong, ubicada entre República de Panamá y Benavides. Eran las 5.10 de la tarde.

Como el instrumento era muy grande se quedó afuera. “Cuando salí, en cuestión de segundos, ya no estaba”, contó la artista a La República.

Los videos de las cámaras de seguridad, por fortuna, lograron registrar el preciso instante en que la mujer sale del establecimiento con el equipo. Lo hace delante de un agente de seguridad particular.

"El instrumento tiene gran valor afectivo", contó Valdivia con profunda tristeza.

Después de esas primeras palabras, la propia profesora de música brindó detalles de lo ocurrido y compartió un video de la ladrona. La Policía viene intensificando la búsqueda de la mujer. También advirtió que quien adquiera el violenchelo robado será denunciado por delito de receptación.

Ghislaine Valdivia se hizo conocida en Blú Quartet, un cuarteto femenino de cuerdas formado desde febrero del 2016 y que ha dando de qué hablar luego que versionaran varios clásicos del rock.

Faridde Caparó (violín), Marta Robles (violín), Ghislaine Valdivia (cello) y Mayrah Valdivia (viola) han interpretado temas como Beat It de Michael Jackson, The Scientist de Coldplay, Nothing Else Matters de Metallica, Sweet Child o Mine de Guns N' Roses e incluso Cuando pienses en volver del gran Pedro Suárez-Vertiz.