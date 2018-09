Pastor Santana afirma que aliancistas lo amenazan con quemar templos de Aposento Alto

El polémico pastor Alberto Santana, principal líder de la iglesia evangélica El Aposento Alto, brindó el día de ayer una conferencia de prensa en el distrito de Independencia, donde se ubica la sede central de la secta. En el encuentro, el religioso buscó justificar la toma del estadio Alejandro Villanueva, emblemática cancha del club Alianza Lima.

Santana ratifició que el recinto deportivo de La Victoria pertenece a personas naturales, es decir, a su congregación y no al club de fútbol ya que la compra del estadio Alejandro Villanueva que se efectuó en 2016 fue totalmente regular y hasta ahora han pagado el impuesto predial a la municipalidad.

Asimismo, el evangélico defendió la pinta de muros aliancistas aduciendo que intentó dar un mensaje de paz. "Como iglesia no nos han prestado mucha atención y nunca me he sentado a conversar con Renzo Ratto (administrador de Alianza Lima), es lamentable. Pintamos las paredes de blanco como símbolo de paz y amor. Además, eso es lo que cualquiera haría con su propiedad. Lo pintamos de blanco por eso", explicó.

Por otro lado, la hija del pastor, Bitia Santana, le contó que recibe comunicaciones hostigantes con el fin de amedrentarlo. “Los barristas del cono norte han amenazado con venir a agredirnos; incluso, van a incendiar la iglesia. Por todos lados, internet, llamadas telefónicas, nos están diciendo eso”, contó la también seguidora de la secta, según recoge el diario ‘Ojo’.

En caso sean ciertos dichas amenazas, estas irían en concordancia con los hechos del día de ayer cuando se reportó que presuntos hinchas de Alianza Lima pintaron los muros de un templo de El Aposento Alto en Arequipa.

Esta no es la primera vez que Santana se encuentra en el ojo de controversia, pues tras los sucesos del lunes se develó que el líder religioso es investigado por el presunto delito de lavado de actividades. Asimismo, en 2016 apoyó la campaña presidencial de Keiko Fujmori con quien suscribió un compromiso “de la defensa de los valores y principios de la Palabra de Dios expresados en la Biblia” donde se demuestra una clara posición homofóbica.