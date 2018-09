¿Quiénes lideran el mercado de la vía pública en el Perú?

En un evento realizado en The Westin Lima Hotel, la noche del martes 04 de septiembre, Ipsos presentó el primer estudio ‘Diagnóstico y Perspectivas de la Publicidad Exterior en el Perú’, el cual buscó recoger el sentir de los principales clientes y anunciantes sobre la situación actual del out of home en el país. Dicho trabajo fue realizado por la investigadora a solicitud de Alac Outdoor, empresa líder en vía pública.

Para la elaboración del proyecto, Ipsos tomó en consideración indicadores como contratación regular, consideración de próximas campañas, consideración a clientes, servicio de calidad, entre otros. Tras analizar los resultados, el promedio simple de todos los KPI’s arrojó que las 10 empresas más reconocidas en el mercado del OOH son: Clear Channel (74%), Alac Outdoor (60%), Punto Visual (58%), JMT Outdoors (49%), Ledex (39%), Brapex (35%), Latin American Outdoor (27%), Panel Shock (23%), Petty Publicidad (22%) y Publicom (22%).

Sobre las dos primeras implementadoras que lideran el ránking, Ipsos destacó que, en el caso de Clear Channel, se debió al uso de estándares internacionales, prestigio, diversidad de elementos y alta producción. Por su parte, Alac Outdoor fue considerada la empresa de publicidad exterior de más crecimiento, con mayor cobertura nacional, buena capacidad de respuesta, menor tiempo de implementación y excelente servicio postventa.

Por otro lado, la investigadora resumió en un FODA su análisis de la situación actual de la publicidad OOH en el Perú. Entre las fortalezas mostraron que la vía pública sigue siendo un medio con alta penetración, flexibilidad, alcance multitarget, constructor de frecuencia y orientación hacia la digitalización. En cuanto a las debilidades encontradas, expusieron la informalidad, desorden, guerra de precios y crecimiento desigual por ámbitos.

Para la elaboración del estudio, Ipsos contó con la participación de anunciantes y de las principales agencias de medios del país. ❧