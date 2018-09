Jueza niega al padre la tenencia de menores violadas por su mamá[VIDEO]

El caso de las menores abusadas sexualmente por su propia madre en complicidad con la actual pareja de esta última ha generado una ola de indignación en el país. El día de ayer, la menores fueron encontradas en la Plaza Mayor del Cuzco abandonadas y sin rastro de su progenitora, quien es intensamente buscada por la Policía Nacional del Perú (PNP).

Tras conocerse el hallazgo, el padre de las niñas, Néstor Fiestas, se mostró feliz de la noticia pues él deseaba reencontrarse con las víctimas lo más pronto posible luego de 27 días de no verlas pues la madre Danyk Farfán Retto desapareció con sus hijas de 10 y 14 años desde el 11 de agosto.

"Quiero abrazar a mis hijas y quiero decirles que no voy a dejarlas, Voy a empezar una nueva vida con ellas en otro lado por que con lo que pasó, a mis hijas las han matado en vida", mencionó el padre, quien logró comunicarse con las menores.

No obstante, este momento deberá esperar ya que el Juzgado de Familia de Huarmey, Áncash, dispuso que las niñas sean internadas en el hogar de menores 'Mi buen Pastor' en Cusco.

El señor Fiestas explicó que la medida de la jueza Ana Vizcarra Guzmán se debió a medidas de protección para sus hijas y en los próximos días se decidirá a quién se le otorgará la custodia. "Se ha decretado esto (el envió de menores al albergue) viendo su estado psicológico por lo que se quedarán unos días en un lugar neutral", contó.

Sin embargo, trascendió que las menores de edad habrían manifestado su deseo de quedarse bajo el cuidado de la hermana de su madre.

Por otro lado, cuando se consultó al padre sobre el sentimiento que le produce su ex pareja con quien concibió a sus hijas, él evitó la confrontación y preponderó el bienestar de las menores afectadas. "No hay palabras para calificar lo que ha hecho, yo nunca la voy a juzgar. Ella sabrá porqué lo hizo. No soy nadie para juzgarla", indicó.