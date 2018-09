Hallan en el Cusco a menores que fueron violadas por su madre [VIDEO]

Actualización

10:25 a. m. La Policía informó que se ha implementado el Plan Cerrojo para dar con la madre y el padrastro de las menores, de 11 y 14 años, que fueron halladas en la Plaza de Armas del Cusco.

Asimismo se solicitaron las imágenes de las cámaras de seguridad ubicadas en el Centro Histórico de la ciudad.

9:10 a. m. El padre de las menores agradeció a todos los que se involucraron en la búsqueda de sus hijas. Aseguró que aún no ha tenido comunicación con ellas pero viajará a Cusco para encontrarse con ellas. "Tengo que estar fuerte por mis hijas, viene lo peor porque no sé cuáles serán sus reacciones (...) No tengo palabras para la madre, sabrá por qué lo hizo. No soy nadie para juzgar. (...) A mis hijas las han matado en vida", dijo el hombre.

Informe previo

Esta mañana, el personal de la Depincri Chimbote ubicó en las inmediaciones de la Plaza de Armas del Cusco a las menores víctimas de violación sexual por parte de su propia madre.

Las niñas de 10 y 14 años que fueron reportadas como desaparecidas desde hace 28 días en Huarmey (Áncash) fueron ubicadas en la Plaza de Armas de Cusco. Posteriormente, fueron trasladadas a la comisaría de la referida ciudad, en custodia de la Fiscalía y de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Las autoridades informaron que se están realizando las coordinaciones para que sean trasladas a Huarmey donde se reencontrarán con su padre, Néstor Fiestas Chang.

Como se recuerda, luego de que se diera a conocer que Danyk Marianela Farfán Retto violó a sus dos menores hijas y luego huyó con ellas, la Policía inició la búsqueda de las pequeñas. Ayer, se incluyó a esta mujer dentro del Programa de Recompensas del Ministerio del Interior (Mininter). Las autoridades ofrecen S/20 mil por información sobre su paradero.