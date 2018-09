ONPE: aquí sabrás si eres miembro de mesa y díonde votar en las Elecciones 2018

Atención votantes. ¿Ya sabe si ha sido elegido para ejercer el cargo de miembro de mesa en las próximas Elecciones 2018?. A puertas de los comicios municipales, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reveló que se instalarán 80.940 mesas de sufragio integradas por los miembros de mesa escogidos por dicha entidad. ¿Cómo saber si fuiste elegido como miembro de mesa en estas elecciones? Entérese aquí si fue seleccionado por la ONPE para los comicios que se realizarán el próximo 7 de octubre.

Como se conoce, en octubre próximo se realizarán los comicios para renovar a los gobernadores y alcaldes —entre otros cargos— de todas las jurisdicciones del país. Las nuevas autoridades tendrán una gestión para el periodo 2019-2022.

En la página web del ente electoral, ingresando a este enlace, se puede encontrar la información detallada sobre el proceso. Con solo colocar el número del Documento Nacional de Identificación (DNI) se puede conocer el local de votación y mesa de sufragio.

Los datos que se mostrarán, tal como se aprecia, corresponde al usuario que consulta, si este es miembro de mesa, la región y provincia donde vota. Además, se precisa los datos de la institución correspondiente donde debe acudir, donde estará el local de votación y mesa de sufragio.

Cabe anotar que la dirección electoral que se manifiesta en la ONPE es la que corresponde al Padrón Electoral, la cual finalizó el 22 de octubre del 2017. En este sentido, si cambió de dirección después de ese periodo, votará tomando en cuenta si anterior dirección.

Para los que hayan sido elegido miembros de mesa para este proceso electoral, la ONPE informó que este cargo es irrenunciable, aunque se hacen excepciones con quienes padezcan alguna enfermedad física o mental.

Pero si resultaste sorteado y no acudes, la multa que deberás pagar asciende a 207.50 soles. Para los que tampoco acudan a cumplir su deber cívico también deberán pagar una sanción de 83 soles.

El pasado 26 de julio, la ONPE realizó el sorteo para definir a los miembros de mesa para el proceso de octubre próximo. Este grupo lo componen un presidente, un secretario y un tercer miembro, así como tres suplentes.

Ingresando a este enlace puedes verificar en la página de la entidad electoral si fuiste elegido o no. Cabe anotar que, si fuiste designado, deberás ejercer la función, pues de lo contrario eres pasible de ser sancionado.

La ONPE habilitó hace unas semanas en su página web la función para elegir local de votación, como se viene realizando en los últimos procesos electorales para facilitar el trámite civil de cada ciudadano en la mesa de sufragio para estas Elecciones 2018.

Posteriormente se informó a cada persona vía correo electrónico sobre su local de votación, mesa de sufragio y dirección que se consignó inicialmente. En esta primera etapa, cabe precisar, la disponibilidad se habilitó para Lima Metropolitana, Callao, Arequipa y Trujillo.

#ERM2018 | Ingresa tu DNI y consulta tu local de votación para las elecciones regionales y municipales del 7 de octubre → https://t.co/AsziOjujth pic.twitter.com/kcxnNPl8X3 — ONPE (@ONPE_oficial) 11 de agosto de 2018

Puedes ingresar a este enlace para conocer tu local de votación y mesa de sufragio.

Si ya consultaste si eres o no miembro de mesa en estas Elecciones 2018, la ONPE ha recomendado que también se verifiquen el local de votación correspondiente, para evitar inconvenientes a última hora.

Para consultar tu local de votación solo necesitas el número de tu Documento Nacional de Identidad (DNI) e ingresar a este link. Ten en cuenta que las Elecciones 2018 se realizaran el próximo domingo 7 de octubre.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizó un llamado a todas las personas que son miembros de mesa para que cumplan con sus obligaciones en estas Elecciones 2018, ya que de no desempeñar este papel deben pagar una multa que asciende a los S/ 207.50.

Cabe precisar que si un ciudadano no cumple con su función como miembro de mesa y a la vez no acude a votar, deberá pagar dos multas. La penalidad por no ir a sufragar en las Elecciones 2018 es de S/ 83.

Si ya consultaste y eres una de las personas elegidas para ser miembro de mesa es necesario que conozcas cuáles serán tus funciones de acuerdo al cargo que debes desempeñar.

El presidente de mesa es la encargada de dirigir a los otros miembros y conduce los principales actos durante el sufragio. Mientras que el secretario y tercer miembro, son los que apoya en la instalación de mesa, la votación y el escrutinio. Para mayor información puedes visitar la página oficial de la ONPE.