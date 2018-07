Personas realizan actos inapropiados en Machu Picchu [VIDEO]

Una ciudadana cusqueña compartió su indignación, a través de las redes sociales, luego de encontrar heces de humano en las ruinas de Machu Picchu en Cusco.

Indignada, la ciudadana grabó la escena y pidió a las autoridades locales que hagan algo para reforzar la seguridad en esta zona. Los desperdicios humanos fueron encontrados en el lugar conocido como La Casa del Inca. Ubicada a 15 metros del Templo del Sol, en el centro de Machupicchu.

PUEDES VER: Consideran a Cusco como el mejor destino del Centro y Sur de América

También sintieron olores de orines en las charamoscas en la vía al Waynapicchu y Templo del Cóndor

La usuaria señala que, debido a que ahora se ha restringido el ingreso a los baños, es que las personas aprovechan la falta de seguridad para defecar en zonas escondidas. Habrían despedido a 25 vigilantes y cambiado de administración.

"Las personas por no perder su boleto de ingreso ya no salen a los baños y buscan lugares escondidos como este, donde no hay seguridad para hacer sus necesidades. Pido que las autoridades hagan algo", dice la mujer que grabó el video.