Arequipa: sujeto acuchilló a perrita que intentó defender a menor de 5 años

Los animales no pueden hablar pero con sus acciones demuestran sus sentimientos. Así, una perrita defendió a una menor de cinco años de un sujeto que la venía persiguiendo con un cuchillo. Al no permitirle cometer su fechoría, el hombre apuñaló a la mascota hasta que su cuerpo no resistió.

El hecho ocurrió al promediar las ocho de la noche en Arequipa. Según los testigos, “Negrita” acompañaba a la menor cuando el hombre apareció y la persiguió. El sujeto entonces atrapó a la perrita y le dio varias puñaladas en su estómago hasta abrirlo.

Las personas empezaron a protestar, pero el hombre continuó acuchillándola, incluso cortó los dedos de sus patas delanteras. Una escena macabra.

“De pronto este tipo en la parte de afuera con un cuchillo, siguió a la chiquita y como la perrita empezó a ladrar, el tipo la atrapó y le dio varias puñaladas en todo el cuerpecito”, señaló una testigo, identificada como Berta, a HBA Noticias.

El sujeto fue finalmente detenido y trasladado a la comisaría de Bustamante y Rivero. En tanto, la perrita fue llevada a una veterinaria, donde finalmente falleció.

Se espera que este hombre, identificado como Roy Roger Gálvez Cueva, reciba una condena y este crimen no quede impune.