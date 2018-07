Lorena Álvarez presenta libro "No te mato porque te quiero", sobre violencia contra la mujer

La periodista Lorena Álvarez anunció la presentación de su libro “No te mato porque te quiero”, el primero de su autoría y que trata sobre el problema de la violencia de género en nuestro país.

Según el portal ‘Libros a mí’, no se trata de un relato en primera persona (si tenemos en cuenta que ella denunció públicamente a su ex pareja por agresión), sino de una investigación periodística que muestra la odisea que deben vivir las mujeres peruanas que deciden denunciar ante las autoridades los abusos que sufren.

En la gran mayoría de los casos de violencia de género que se registran, el agresor sale libre o con condenas endebles, y este es el problema que ha abordado Lorena Álvarez en su texto: la balanza de la justicia parece estar inclinada para el lado del victimario.

En el libro se analizan las dificultades del sistema judicial peruano en casos emblemáticos.

Como se recuerda, Lorena Álvarez hizo públicas las agresiones físicas y psicológicas de las que fue víctima cuando mantenía una relación con el economista Juan Mendoza. Ella presentó unos audios en los que el agresor le pedía perdón y le rogaba, llorando, que lo perdone y le conteste el teléfono.

“Nunca he querido herirte o lastimarte o humillarte en modo alguno en mi corazón. Me disculpo porque la cólera por lo que nos separó me ha hecho actuar fuera de mí. No he sabido lidiar con una pena y una decepción que no me imaginaba. Sé bien que mi reacción fue desatinada y exagerada y que he lastimado tu corazón con mis acciones. Por eso te pido perdón porque recordarlo me entristece enormemente”, se escucha decir a Mendoza en la grabación.

Según el parte policial de la denuncia, Mendoza cogió a Álvarez del cabello y la tiró al piso, haciéndola caer de rodillas. Allí empezó a ahorcarla diciéndole: "Tú piensas que te estoy sacando la m... Tú no sabes que es sacarte la m... No me provoques, te estoy enseñando, así vas a aprender, te podría matar, pero no te voy a matar porque te quiero". De allí la frase que da título a su libro.

“No te mato porque te quiero”, de la editorial Planeta, será presentado el 20 de julio a las 8 p.m. en la sala Abraham Valdelomar de la Feria Internacional del Libro Lima 2018.