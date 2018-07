Familiares de Juanita Mendoza exigen pena de muerte para Esneider Estela

Edgar Jara Rodríguez

En un recodo de la amplia Vía de Evitamiento Norte, en el pasaje 5 Amigos, aún quedan ligeras huellas del aceite y carbón que Juanita Mendoza Alva (31) empezó a utilizar hace un mes en su pequeña parrilla, vendiendo salchipollos a fin de ganarse unos soles para ayudar a la economía familiar y mantener a sus tres menores hijos.

La noche del último viernes, Esneider Estela Terrones (22) quemó todas sus ilusiones rociándola con gasolina y prendiéndole fuego en todo su cuerpo.

PUEDES VER: Pruebas hunden a excuñado de mujer quemada

Al borde de las once de la mañana, el pasaje de una cuadra luce vacío porque los vecinos, solidarios a la usanza serrana, han partido a la Plaza de Armas, para protestar y exigir justicia.

Bertila Alva Cabrera, tía de Juanita, lleva sobre sus espaldas a Víctor, de apenas un año de nacido, hermano de Johan y Keikita. Usted es la prensa, ¿no? rápidamente nos identifica por la cámara en mano que lucimos, y ante nuestro requerimiento para que recuerde esos trágicos minutos, revela que Juanita “corrió con la candela encima, ¡favorézcanme porque ya me quemaron! gritaba, después ya no pudo gritar”.

“Cuando salí —sostiene— ya la encontré en llamas, lo poquito de agua que había le eché a la cabeza, porque todo el día nos cortan el agua. Con una casaca mojada lo puse en su cuerpo y con un balde agua sucia lo coloqué en su cabeza para que no se encienda sus pelos. Cuando estaba en llamas se echó en la pista, pero ya no había nada de bueno en su cuerpo, ya no podía hablar. Cuando la llevaba la Policía, a su cuñada le dijo: Mary, lo miras a mi hijo, ya lo vi a ese desgraciado que me quemó, fue lo último que dijo”.

Bertila refiere que el muchacho (Esneider) vive cerca de su casa por el puente Moyococha. “Vivía con ella (Liliana) acá en esta casa, 5 Amigos n.° 142, ella está en días para dar a luz su primer hijito de ese desgraciado”, solloza.

Sigue contando que cuando el chico lo llevó a Lili a Bambamarca, les dijo a sus familiares que lo recojan porque mucho le pegaba.

Vivía vagando, él dice que estaba drogado y lo confundió, cómo lo va a confundir, lo ha hecho de venganza, era un borracho y drogado, paraba con varios amigos.

Exigen pena de muerte

Todavía con el dolor fresco por el intento de feminicidio del último viernes, familiares cercanos, amigos y vecinos de Juanita, la mayoría de condición humilde, se las ingeniaron para confeccionar pancartas donde predominaban lemas exigiendo justicia y la aplicación de pena de muerte para el desalmado.

Más grave que eyvi

La noche del sábado Juanita fue transferida de urgencia a Lima. Ayer la presidenta de EsSalud, Fiorella Molinelli, dijo que la paciente recibe atención integral en la unidad de quemados del hospital Guillermo Almenara.

Tras visitar a la infortunada mujer, informó que tiene el 80% de su cuerpo con quemaduras, 40% de tercer grado y 40% de segundo. Además expresó su dolor y molestia por el caso, pues destacó que Juana Mendoza tiene tres hijos.