¿Se puede producir un embarazo si no hubo penetración vaginal?

El sexo sin penetración vaginal podría garantizar que no se produzcan embarazos debido a que no hay contacto con el pene, pero ¿es siempre así?

Los embarazos no planificados pueden generarse a causa de diferentes factores. Principalmente, debido a tener relaciones sexuales sin protección. Sin embargo, algunas veces también se produce sin tener el coito pene-vagina.

Para tener información respecto a estas situaciones, La República consultó a los especialistas en sexología Pedro Rondón (IG: @sexologorondon) y Eirelyn Gómez (IG: @sexologaeirelyn).

Embarazo producido por líquido preseminal

Es posible generar un embarazo sin penetración cuando hay contacto entre los genitales, así sea de manera externa o en la entrada de la vagina, señala Gómez. Esto es porque no solamente se puede quedar embarazada con el espermatozoide como tal o con el semen, sino también con el líquido preseminal.

“El líquido preseminal no contiene espermatozoides, por tanto, no debería producir embarazo; sin embargo, en su paso por la uretra podría arrastrar espermatozoides producto de una eyaculación anterior ”, explica Rondón.

Hay que tener en cuenta que los espermatozoides pueden sobrevivir hasta 72 horas en un ambiente apropiado.

Si a ello se suma que la mujer o persona con útero está en su período fértil —es decir, está ovulando—, es posible que haya un embarazo, agrega Eirelyn Gómez.

Por su parte, el especialista en sexología Pedro Rondón indica que pocos estudios científicos relacionan el líquido preseminal con el embarazo.

Algunas investigaciones no detectaron la presencia de espermatozoides, pero han sido realizados con muestras pequeñas y en hombres que no han eyaculado dos días antes del estudio.

Otras investigaciones sí detectaron presencia de espermatozoides en el líquido preseminal producto de una eyaculación anterior (debida a una relación sexual, masturbación o sueños húmedos), en el 14% al 34% de los casos. (Contenido espermático del líquido pre-eyaculatorio. Estudio de Stephen R Killick, Christine Leary, James Trussell, Katherine A Guthrie).

Glándulas de Cowper, análogas a las glándulas de Bartolino en la mujer, productoras del líquido preseminal. Foto: Juanaller.net

El líquido preseminal es producido por las glándulas de Cowper, análogas a las glándulas de Bartolino en la mujer. Se ubican debajo de la próstata y secretan un líquido alcalino e incoloro que lubrica y neutraliza la acidez del conducto uretral antes de que se produzca la eyaculación. Es expulsado durante la fase de excitación de la respuesta sexual del hombre.

Embarazo por dedos con semen

La orientadora en sexología Eirelyn Gómez explica que a través de los dedos con semen también se puede causar un embarazo sin penetración vaginal.

“Los espermatozoides pueden vivir hasta dos minutos fuera de la vagina. Si la persona eyaculó y, con sus dedos tiene el semen y los introdujo dentro de la vagina, es posible que esto pueda ocurrir”, detalla.

Si bien no se trata de casos muy comunes, es una situación que sí puede suceder, por lo que es importante evitarla.

¿Cómo evitar un embarazo?

El riesgo de tener relaciones sexuales sin protección no solo es de producir un embarazo, sino también de contraer infecciones de transmisión sexual que te pueden cambiar la vida para siempre, advierte Gómez.

Por ello, es muy importante utilizar preservativo, ya sea masculino o femenino, en cada relación sexual vaginal, anal o también oral, porque se pueden transmitir infecciones. Se puede hacer uso de una barra de látex, preferiblemente en el caso de la vulva o el ano, y en el caso del pene con condón masculino.

Adicionalmente, la mujer o persona con útero puede hacerse un control ginecológico u obstétrico, y tomar o adoptar un anticonceptivo. Hay muchas alternativas disponibles, incluso gratuitas y de larga duración.

“A muchas mujeres jóvenes y adolescentes les da miedo tomar anticonceptivos por el efecto secundario como cambio de peso, el acné, pero no necesariamente todos los anticonceptivos son dañinos. Hay anticonceptivos que no solamente son hormonales, hay unos no hormonales ”, aconseja.

Lo ideal es conocer los antecedentes familiares y el estado de salud de la paciente para que el médico o profesional correspondiente les señale los métodos anticonceptivos que pueden utilizar.

Otras indicaciones de Gómez y Rondón que deben ser tomadas en cuenta son: