Sexo con el ex: ¿por qué resulta muy excitante tener este encuentro sexual?

El sexo con el o la ex puede ser una situación muy común luego de una ruptura. El desapegarse de una persona con quien compartiste varios momentos no es sencillo y la soledad puede hacer que se caiga en la tentación.

Las psicosexólogas Pierina Vergara (@lavergarasexologa) y Norma Bejarano (@normasexologia20) nos dan a conocer sus apreciaciones de volver con el ex para tener sexo.

¿Hay pros y contras de tener este encuentro?

La terapeuta Pierina Vergara señala que esto va a depender de cómo se han dado los términos de la finalización del vínculo sentimental. “Si es que la relación no ha terminado por motivos que las dos personas respeten y consideren igualitarias, pues es muy común que uno aún maneje sentimientos hacia la otra persona”. Lo que se tornaría en contra para la tranquilidad de uno.

Por otro lado, la especialista Norma Bejarano indica que se tornará este encuentro de manera correcta para quienes no tienen conflicto con el romance que termina. “Puede ser una manera de disfrutar sin arriesgarse a otras situaciones externas, prefiriendo pisar un terreno conocido”.

¿Por qué algunos hallan excitante este encuentro?

Ambas especialistas mencionan que las razones de que este encuentro sea más excitante son:

Lo prohibido: el deseo por lo escondido y lo que no se puede tener.

Ausencia: se quiere lo que no se tiene. También el cerebro, mientras más espera algo, más apasionadamente lo toma.

Como fue el sexo con la pareja: si las relaciones sexuales fueron importantes o marcaron la vida erótica de algún modo, se comenzarán a extrañar ciertas situaciones, o si ese ex fue el mejor amante y dejó huella, de forma que esa sensación y atracción se hace aún más fuerte.

Recuerdos y fantasías: si se retoma las conversaciones tras varios meses de alejamiento y se comienzan a crear recuerdos, fantasías o conversaciones eróticas alrededor, por lo que el cerebro comienza a segregar dopamina y aparecerá el impulso por repetir esas experiencias placenteras.

Lo novedoso activa el deseo: luego de un tiempo sin verse, el otro puede volverse más deseable y producir una explosión neuronal.

¿Se puede tener este encuentro sin arriesgarme al apego emocional?

En el caso de las personas que no han sanado heridas del término de la relación y se reencuentran, es porque el apego emocional sigue y se corre el riesgo de herirse más. Sin embargo, para quiénes esperan “solo sexo” también podría resultar engañoso, ya que este siempre implica sentimientos, emociones, afectos.

“Todos los vínculos generan algún apego que no siempre es negativo, que el encuentro se dé por esta causa, es posible, y ocurre a menudo, pero va a depender mucho del tiempo subjetivo de cada persona y de sus reales intereses, del por qué desea tener nuevamente un encuentro erótico o sexual. Si las personas aún tienen sentimientos fuertes, pues correría riesgo de seguir ahí anclado”, puntualiza la psicosexóloga Bejarano.

Si lo voy a hacer, ¿qué debo tener en cuenta para no salir lastimado?

Para no salir lastimados, primero se debe tener en claro por qué se va a tener de nuevo este encuentro, por ejemplo: diversión, cerrar el ciclo, se sienten solos y no hay mejores opciones, se extraña mucho a la pareja, todavía hay sentimientos, no conciben la idea de que él o la ex ya estén con otras personas y desean llamar la atención. Por aliviar la tensión sexual, venganza y se está tratando de atraerla y posteriormente soltarla. Por querer recuperar el poder, la autoestima o aliviar el ego, o para lidiar con el dolor, la ansiedad, el estrés y el síndrome de abstinencia que la ruptura deja.

“La personalidad, la manera de romper, el tiempo de ruptura, los modos de afrontamiento, las experiencias previas, la dependencia afectiva, el sufrimiento o esa suerte de obsesión, todo esto debe considerar antes de buscar al ex para un encuentro sexual”, comenta Norma Bejarano.

Asimismo, según cuál sea la razón, la psicoterapeuta Vergara recomienda también tener en cuenta cómo se está reconectando este vínculo y si es que no hay un tema sentimental de por medio por la que vas a hacerlo y arriesgar tu tranquilidad.