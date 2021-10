Sexualidad: recorrido por los juguetes sexuales para personas con pene

Pese a que algunos juguetes sexuales se dividen en base a los órganos sexuales, estos no tienen género, pues abarcan múltiples usos y posibilidades para explorar el cuerpo y el deseo. Aunque cada vez hay menos tabúes para hablar sobre el disfrute de la sexualidad, estos artefactos aún son estigmatizados, sobre todo cuando son direccionados hacia varones o personas con pene. Ante esto, Mel es un educador sexual que brindó una guía de recomendaciones al portal web Vice.

Fleshlights

Juguete sexual que suele venir en presentación con forma de vagina, boca o ano. Recibe su nombre de los términos flesh (carne) y flashlight (linterna de mano), debido a que su forma es cilíndrica, parecido al de una linterna y trata de simular la ‘carne’ real del órgano sexual. Por fuera, tiene un plástico duro y por dentro suele presentar una silicona que es fácil de remover para la higiene del producto.

Se recomienda usar con lubricante apto para el material. Algunas vienen con diferentes modos de vibración por dentro y con succión. Suelen ofrecer comodidad pues muchas veces no se necesita mover el juguete, sino solo dejarlo quieto para disfrutar de sus funciones.

fleshlights juguetes sexuales. Foto: Kinky Me

Estimuladores y masturbadores

El mundo de los estimuladores y masturbadores es extenso, pero uno de los más conocidos son los ‘huevos’ junto con los ‘gripper’ (en inglés es agarre). Estos últimos funcionan como “una especie de manga abierta, flexible, con nódulos o relieves por dentro que permiten el deslizamiento. Con esta manga podés presionar de una manera más suave o más fuerte en las zonas más sensibles”, señaló el educador sexual.

En tanto, los ‘huevos’ suelen ser fundas ovaladas para una estimulación más superficial que, generalmente, tienen un precio más accesible. Además, existen versiones descartables o de pocos usos. Son elaborados de distintos materiales, pero muchas veces están hechos de látex.

El gripper a la derecha y el huevo a la izquierda, juguetes sexuales para hombres. Foto: composición LR/calexotics

Bombas de vacío

Las bombas de vacío o penis pumps empezaron a usarse con el fin de producir erecciones en personas que tenían disfunciones eréctiles. Con el paso de los años, se popularizaron bajo la idea de que “podían alargar el pene” pese a que no hay evidencia médica que concluya que esto se pueda producir.

Estos juguetes vienen en dos modelos: automáticos y manuales. Ambos producen un efecto vacío que irriga la sangre al pene, produciendo una erección. Cabe resaltar que no debe usarse por más de 20 minutos, ya que puede dañar los vasos sanguíneos del órgano sexual. Asimismo, Mel resalta que “no tener una erección no supone el fin de una práctica erótica/sexual. Sin embargo, en caso de buscarla y quererla, me parece importante que haya herramientas para facilitar esta acción”, enfatizó.

Juguete sexual bomba de vacío. Foto: blush-clear

Anillos para pene

Los anillos para pene son elaborados con diferentes materiales como silicona, metal, cuero y madera. Cambia mucho la sensación dependiendo del componente y es un juguete con precios accesibles. “También ayuda a personas que sienten que van a eyacular rápido y quiere retrasar el acto”, dice el educador de BDSM.

Para este juguete hay que tener cuidado con las medidas. Asimismo, es importante resaltar que se pueden usar con preservativo y que no se debe usar por más de 15 o 20 minutos para evitar moretones. También se encuentran anillos con vibradores incorporados, así como aquellos que tienen estimuladores anales (los cuales tienen un plug para introducir en la zona anal).

Anillos para pene. Foto: ST

Juguetes para los testículos

Los juguetes para testículos son llamados balls stretchers (estiradores de testículos). Cuando el pene se erecta, el escroto —saco donde están los testículos— suele elevarse y arrimarse contra el cuerpo. Los juguetes para testículos evitarán ese acercamiento para intensificar la eyaculación.

Vienen en distintos materiales y tienen diferentes formas de funcionar. Están los de silicona con peso que funcionan con la gravedad y los extensores que funcionan por separación. Lo que Mel recomienda es que se empiece con un anillo para pene simple en los testículos e ir explorando con otros modelos de a pocos.

Stretch balls, juguete sexual para hombres. Foto: calexotics

Extensiones y fundas para penes

Las fundas para penes son un tipo de juguete que suele estar hecho de silicona y puede usarse tanto para personas que les gustaría tener diámetro más grande, en cuanto a grosor o extensión, así como para utilizar fundas de fantasía con distintas texturas para generar otra sensación al penetrar. Muchos de estos modelos no necesitan de una erección para ser usados.

Extensor para pene. Foto: traz rhino

Juguetes anales

Existen masajeadores de próstatas, plugs anales, varitas y dilatadores anales. Los juguetes anales suelen ser estigmatizados debido a la falsa creencia que son para mujeres. Esto debido al machismo y desconocimiento que se tiene con respecto al placer que puede brindar la próstata, una glándula que produce fluidos seminales que se encuentra rodeando la vejiga. “La podemos encontrar metiendo unos dedos en dirección al ombligo, haciendo un movimiento de ‘ven-ven’ con los dedos. Es una zona que cuando es estimulada se suele sentir bastante bien”, asevera Mel.

Recalca que no es recomendable usar juguetes anales que no tengan tope, pues los esfínteres del ano son fuertes y pueden succionarlo hacia adentro. Tampoco se debe utilizar artefactos elaborados con materiales porosos como el pvc, cyberskin y tpe/tpr; por el contrario, se recomienda utilizar aquellos con silicona, metal y vidrio.