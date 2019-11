Todos nos merecemos orgasmos

Se dice que los hombres tienen mayor facilidad de alcanzar el clímax, sin embargo, para una mujer es mucho más difícil ¿por qué? Pues en la mayoría de los casos se logra con la estimulación directa o indirecta del clítoris, el cual es un órgano compuesto por más de ocho mil terminaciones nerviosas que rodean la vagina, sin embargo, casi nunca se le toma en cuenta.

Disfrutan más

La mujer tiene el placer de poder disfrutar no solo de un orgasmo, sino de muchos más, es decir, es multiorgásmica. Al contrario de los hombres, quienes luego de llegar al clímax solo desean dormir.

Pero ¿cuáles son los beneficios? Reduce el estrés, mejora el estado de ánimo, aminora los cólicos menstruales y otorga un brillo sin igual. ¿Se terminan? Lo mejor de todo es que nunca se acaban, aunque al pasar los años lo más recomendable es usar un buen lubricante.

Los orgasmos son importantes, pero no lo son todo. Las relaciones sexuales deben ser placenteras y, si aún no has alcanzado el goce máximo, evita el sentimiento de culpa. Por último, recuerda que fingir no es una opción.