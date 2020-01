Ancón: playas terminaron repletas de basura tras visita de bañistas por Año Nuevo [VIDEO]

Cientos de familias pasaron el primer día de 2020 en los balnearios de Ancón. La municipalidad de este distrito acudió a la playa Las Conchitas y observó que había quedado repleta de basura. La mayor cantidad de desperdicios hallados fueron tecnopor y plásticos de un solo uso.

En la lista de playas calificadas como saludables y no saludables publicada por la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa), figura como no apta una que está ubicada en Ancón: Dieciocho. Otras que no están recomendadas son Las Cascadas y Las Sombrillas (Barranco), Pescadores, Playa Villa, La Encantada y La Caplina (Chorrillos).

Otras playas de Ancón que se aconseja no visitar son:

1. Casino Náutico

2. Enanos

3. Esmar 1

4. Esmar 2

5. Los Pocitos