YoDenuncio: veredas en mal estado generan molestia en peatones

Por intermedio del WhatsApp de La República, una ciudadana identificada como María Alejandra Velarde reportó que en el distrito del Cercado de Lima las veredas en mal estado vienen incomodando a los peatones.

Según la declaraciones de la denunciante, el hecho ocurre en la cuadra 1 de la Av. Emancipación en el mencionado distrito, en donde la acera se encuentra destrozada y los restos están a un lado, sin ninguna malla o aviso de peligro para que las personas no se tropiecen con ello.

Tal como se observa en la imagen, parte de la vereda ha sido destrozada y el cementos que se ha retirado se encuentra un lado. Aunque no se conozcan los motivos por los que se ha roto la vía, los usuarios se encuentran molestos por la falta de señalización.

Ante la situación, los usuarios han manifestado que no pueden realizar una obra o un arreglo sin poner mallas de seguridad, esto se convierte en un problema aún mayor para las personas invidentes o quienes se transportan en sillas de ruedas.

“Me parece una falta de consideración para las personas que tienen una discapacidad. Además, no es la primera vez que suceden ciertas irregularidades por esta zona. En otras oportunidades he visto a personas con moto transitando por el calle, sin importar que esta es exclusiva para peatones. Las autoridades no hacen nada”, escribió la usuario a nuestra plataforma de denuncia .

(Textos y fotos enviados por María Alejandra Velarde mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).