Herbicidas usados en jardines del Perú producen cáncer

Una nueva investigación proporciona el análisis más actualizado del glifosato y su relación con el linfoma No Hodgkin, un tipo de cáncer a los ganglios linfáticos, incorporando a más de 54 mil personas que trabajan como aplicadores de pesticidas con licencia.

Según el estudio, herbicidas con glifosato, componente principal de la fórmula comercial – fabricada por Monsanto – aumentan en un 41 % el riesgo de padecer un tipo de cáncer.

Al respecto, el director médico del Centro Detector del Cáncer y cirujano oncólogo, Mauricio León Rivera, mencionó que el glifosato es un compuesto químico que se emplea para la eliminación de las plantas que alteran los ecosistemas y su uso es muy común en la agricultura, además se encuentra en productos de jardinería de muchos países como el Perú.

Asimismo, mencionó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró que "hay pruebas convincentes de que el glifosato puede causar cáncer en animales de laboratorio, así como pruebas limitadas de carcinogenicidad en humanos (linfoma no Hodgkin)". Por ese motivo han recalificado su peligrosidad incluyendo a este agente en el grupo 2A como "probablemente cancerígeno".

Los autores del estudio afirman que este nuevo análisis evalúa todas las publicaciones sobre el efecto del herbicida en humanos, lo que se llama una meta análisis centrándose en aquellos que han tenido exposiciones más altas, de forma que los resultados no estén alterados por los que apenas han estado cerca del herbicida. Si no hubiera una relación entre el glifosato y el cáncer, los individuos no desarrollarían la enfermedad con mayor frecuencia.

