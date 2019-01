Pueblo Libre:enseñan a armar y controlar drones en talleres de verano 2019

Un total de 31 los talleres son los que se vienen dictando en la “Casa de la Juventud” y en los complejos deportivos “Mama Ocllo” y “Torre Tagle” del distrito de Pueblo Libre. Debido al interés de los vecinos, se han ampliado las inscripciones hasta el día viernes 25 de enero, con la finalidad de permitir que más niños y jóvenes se beneficien con estos dinámicos talleres.

Fue la Municipalidad del distrito quien dio inicio a las “Vacaciones Útiles 2019”, por ello los padres tienen la oportunidad de elegir diversas actividades no solo deportivas y recreativas para sus hijos, sino también disciplinas que estimulan la creatividad y donde se imparten conocimientos de ciencia y tecnología, siendo el armado y manejo de drones y robots uno de los más atractivos y novedosos.

Preocupados por la niñez y juventud, han programado los talleres con la convocatoria y selección de profesionales capacitados y reconocida trayectoria, para el dictado de los clases que se realizan en diferentes horarios que van de lunes a sábado

Entre las novedosas actividades se encuentra el curso de drones y robótica, que ha llamado más la atención de padres e hijos. Este viene siendo impartido por técnicos de nacionalidad coreana y peruanos quienes brindan a los menores de edad todos los conocimientos físicos y electrónicos para que concluido el taller, armen y puedan pilotear y hacer volar las aeronaves mediante el control remoto o teléfono celular.

El taller teórico y práctico se dicta los días martes de 2 a 3: 30 pm., jueves de 9 a 10: 30 am., 10: 30 am. a 12 pm., y de 2:00 a 3:30 pm, y sábados de 9 am. a 10:30 am. en la Casa de la Juventud ubicada en la Cdra. 3 de Av. Coronel Juan Valer Sandoval (ex Cueva).

Asimismo, se imparten clases de somos súper héroes, experimentos científicos, danza árabe, banda sinfónica y meditación.

