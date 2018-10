Pasajera agrede físicamente a chofer de Uber [VIDEO]

A través de redes sociales, un vídeo en el que se logra ver a una mujer agrediendo físicamente a un chofer del aplicativo de taxis, Uber, ha causado la indignación en los usuarios de Facebook.

En el material audiovisual se logra observar a la joven discutiendo con el conductor del vehículo, quien aparentemente, no la quería llevar a su destino debido a que en el aplicativo no salía el distrito al que tenía que ir.

Según la publicación de Facebook, el hecho se dio en Miraflores, lugar donde llegó el joven en su vehículo para recoger a la pasajera. Sin embargo, las cosas se tornaron complicadas cuando el chofer no quiso iniciar el viaje, ya que el lugar de destino era San Juan de Miraflores.

"Usted me puede identificar por el aplicativo, yo no le esto faltando el respeto en ningún momento. La invito a que baje de mi unidad. Lamentablemente, Uber no me muestra el destino, esto es un problema por el que he mandado correos", se le escucha decir al joven identificado como Fraklin.

Al pasar los segundos, se observa a la joven cada vez más exaltada, reclamándole a 'Franklin' por no querer tomar su viaje, hasta que lo termina golpeando, mientras su pareja intenta sacarla del auto.

El vídeo ha generado diversas reacciones en redes sociales, algunos usuarios se encuentran indignados por el accionar de la joven y otros, manifiestan que es incorrecto que el taxista te cancele el viaje una vez que ya sido aceptado.

Los ciudadanos esperan que sancionen a la joven ya que ha cometido agresión física y verbal en contra del conductor. Asimismo, piden que la empresa pueda solucionar el problema al no mostrar los lugares de destino, ya que no sería la primera vez que hay inconvenientes con este servicio de taxi.

(Texto y fotos enviados mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).