Una familia busca desesperadamente a un can que desapareció el domingo 1 de julio en la av. Pacasmayo con el Álamo, en el distrito del Callao. ‘Yako’, un can de 7 años, llevaba puesto un enterizo polar marrón.

Su dueña, Kelly Pichilingue, se comunicó con la Sección Reportero Ciudadano para explicar que su mascota sufre de alergía y necesita de medicamentos. “’Yako’ necesita volver urgente a casa ya que está con medicamentos y al no tomarlos puedes empeorar su salud. Tiene alergia en su lomo y su oreja izquierda lo cual necesita sus curaciones y sobre todo su alimentación balanceada”, explicó mediante el WhatsApp de La República.

Agrega que el perro es cruzado de la raza Poodle, tamaño mediano, es muy asustadizo y miedoso. “Ayúdenme a encontrarlo, estoy desesperada. Tantos años de mi vida junto a mí y de pronto en un abrir de puerta se me escapó. Tanto lo he cuidado, que hoy me siento tan mal sin él”.

La familia está ofreciendo una buena recompensa por quien lo encuentre. Para mayor información puede comunicarse al teléfono 992 050 366.

(Texto y fotos enviados por Kelly Pichilingue mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).