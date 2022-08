Óscar Vidarte sobre canciller Rodríguez Mackay: “Representa la antítesis del Gobierno”

La Organización de Estados Americanos (OEA) se pronunció sobre la ausencia de Pedro Castillo en la toma de mando de Gustavo Petro, como el nuevo presidente de Colombia.

En la misiva, se expresó la preocupación por la imagen pública del Perú y la falta de diálogo entre el Ejecutivo y el Congreso de la República, el cual denegó la salida del jefe de Estado ante un posible peligro de fuga.

“Es fundamental que se tiendan puentes de diálogo y acuerdos en defensa de la institucionalidad democrática, plena vigencia de los poderes públicos y mantenimiento de la paz interna. En este sentido, impedir la salida del presidente para asistir a la transmisión de mando de otro país, que democráticamente ha elegido recientemente sus autoridades, no contribuye a disminuir la tensión entre el Ejecutivo y el Congreso”, se lee en el comunicado.

El internacionalista Óscar Vidarte indicó que la OEA ha tratado de llamar la atención de los actores políticos para que estos puedan tender puentes de diálogo y, en consecuencia, salir de la crisis que atraviesa el Perú que, según el experto, parece estar lejos de concluir.

“Por parte de la oposición hay un intento de debilitar la figura del presidente a nivel internacional. La oposición ha visto que la presencia de Castillo, en ese espacio colombiano, hubiera sido un espaldarazo, de legitimación de un régimen que está en riesgo. La oposición está tratando de reducir estos espacios que todavía legitiman y dan mucha fortaleza al presidente”, expuso.

En otro momento de la entrevista, René Gastelumendi se refirió al reemplazo de César Landa, Miguel Rodríguez Mackay, en la Cancillería de la República, quien, de acuerdo al periodista, no tendría carrera diplomática y fue uno de los defensores del discurso del fraude electoral.

Vidarte sostuvo que no es extraño tener un canciller que no provenga del mundo diplomático. Asimismo, precisó que las posiciones políticas de Rodríguez Mackay no son el problema; sino que resulta incongruente cómo el Gobierno de Pedro Castillo ha decidido nombrar a una persona que tiene pensamientos críticos contra la propia gestión del profesor cajamarquino a la cual calificó de “comunista”.

“Designan a un canciller que representa la antítesis del Gobierno. La política exterior tiene que tener un grado de coherencia muy fuerte y Miguel Rodríguez Mackay no denota esa coherencia”, criticó.

Aunque César Landa aún no se ha pronunciado sobre su salida del gabinete ministerial, según rumores que han llegado a Óscar Vidarte, el excanciller habría tenido las intenciones de dejar el Ministerio de Relaciones Exteriores.