Transparencia rechaza discurso de Pedro Castillo

La Asociación Civil Transparencia rechazó las expresiones del presidente Pedro Castillo en las que asegura que tiende la mano “por última vez” a las fuerzas políticas de la oposición y lo exhortó a corregir sus afirmaciones.

“Un líder democrático nunca debe abandonar el diálogo y la búsqueda de acuerdos, y siempre debe usar las vías que le ofrece la Constitución, sea desde el oficialismo o desde la oposición. Los discursos de ultimátum y amenazas del presidente o de otros políticos son peligrosos, pues pueden legitimar los discursos autoritarios”.

También llamó a la población a estar alerta: “Exhortamos al presidente a corregir lo dicho. La ciudadanía debe estar alerta ante cualquier intento de llevar a la política fuera de sus cauces democráticos”.

El presidente Castillo, durante su discurso por el 198º aniversario de la Batalla de Junín, había enviado un ultimátum al Congreso. “Estoy dispuesto a que hagamos un esfuerzo. Tiendo la mano por ultima vez para que todas estas fuerzas políticas agendemos un consenso por la democracia”, afirmó.

El presidente Pedro Castillo se pronunció en el 198° aniversario de la Batalla de Junín en el Santuario Histórico de Chacamarca. Foto: Presidencial

También lanzó una advertencia: “Exhorto al pueblo peruano que de seguir soportando cuestionamientos, luego de un año y en el marco del respeto a la democracia, voy a sentirme obligado a hacer una cruzada nacional junto con el pueblo peruano para defender el gobierno”. Luego, en Twitter, volvió a atacar a lo que llama “fuerzas golpistas” y “golpistas de la democracia”.

Al respecto, Samuel Rotta, director ejecutivo de Proética, sostuvo: “El presidente no puede ir por ese terreno, es muy peligroso para la democracia, por más que sepamos que su discurso es parte de los amagues entre el Congreso y el Ejecutivo. Esta línea de confrontación no debería tener cabida en el juego democrático”. Para el experto en comunicación política Ricardo Sifuentes, “es una respuesta a un escenario de desesperación donde al presidente se le acumulan investigaciones; es una especie de táctica populista”.

Ataca a prensa y Fiscalía

Castillo también dijo: “No me pueden doblegar, no pueden crear fantasmas de corrupción debilitando y gestando con pasquines y creando titulares en pantallas para alejarme de mi pueblo. No lo harán y no lo voy a permitir también”.

Rotta reflexionó: “El presidente no entiende el papel de la prensa libre. Él, como muchos políticos, quiere una prensa ayayera que ponga en titulares los logros del Gobierno. No entiende que el papel de la prensa es señalar lo que está mal”.

Los ataques de Castillo a la prensa se han agravado conforme avanzan las investigaciones en su contra. Hace poco expuso en las redes su preocupación por la supuesta desmantelación del caso Cuellos Blancos. Aunque su observación puede ser legítima, los analistas opinan que va en línea con la campaña de desprestigio hacia la fiscal de la nación, Patricia Benavides.

“En este discurso, que busca ser populista, es evidente que hay un intento por obstaculizar las investigaciones. Y en afán de que no avance, deja de lado otras urgencias como atender la crisis alimentaria, económica o de seguridad pública que se vive”, dice Rotta.

Y eso, para el representante de Proética, “podría terminar minando el bolsón de gente que todavía lo apoya”, es decir, el público al que dirige su discurso.

Reacciones

Ricardo Sifuentes, experto en com. política

“Los tuits confrontacionales del presidente son una respuesta a un escenario de desesperación donde se le acumulan las investigaciones fiscales. La gente difícilmente se va a adherir a esta cruzada”.

Samuel Rotta, director de Proética

“El presidente se ha encargado de degradar la institución presidencial. Y también está degradada la figura del Congreso. Necesitamos un reinicio del sistema. Demandamos un adelanto de elecciones”.

En Twitter

Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe)

Después de muchos años de haberse gestado la independencia del país, hoy las fuerzas patrióticas seguimos batallando contra las fuerzas realistas que se han convertido en golpistas de la democracia.

De seguir en esta travesía, luego de haber soportado durante más de un año, me veo obligado a hacer una cruzada nacional junto con el pueblo peruano para defender la democracia.

Se siguen creando fantasmas de corrupción con pasquines, creando titulares en las pantallas para alejarme de mi pueblo, no lo voy a permitir. Estoy dispuesto a de una vez por todas a tender la mano a las fuerzas políticas para agendar una gesta por la democracia.

Esas fuerzas golpistas han llegado a una curul con unos miles de votos ante un ciudadano que ha sido elegido con millones de votos del pueblo peruano. ¿Qué moral tienen las fuerzas golpistas para hablar de diplomacia cuando nos quitan ese derecho constitucional?

No me van a doblegar. Vengo de las urnas democráticas, vengo de muchas luchas para trabajar por el pueblo peruano y entregarles escuelas, hospitales y bienestar para mejorar su calidad de vida.

Vamos a cobrar las deudas de los 30 mil millones de soles que las grandes empresas le deben al pueblo. No les gusta que les cobre las deudas históricas, no les gusta que no me haya sometido a sobornos ni chantajes.