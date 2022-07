Pedro Castillo: ¿qué anuncios de su primer mensaje a la nación cumplió?

Este jueves 28 de julio, Pedro Castillo cumple un año desde que asumió la presidencia de la República. Ha pasado un largo periodo de aquel momento. Durante su primer mensaje dirigido a la nación, que coincidió con el Bicentenario de la Independencia, prometió grandes cambios para el país, como potenciar la lucha contra la corrupción, reactivar la economía, mejorar la calidad de la educación pública, continuar la lucha contra la pandemia, entre otros puntos.

“Yo fui ese niño de Chota que estudió en la escuela rural n.° 10475 del caserío de Chugur. Hoy estoy aquí para que esta historia no sea más la excepción. Quiero que sepan que tienen mi palabra. No los defraudaremos. Yo no lo defraudaré”, afirmó el mandatario frente al Congreso de la República.

Ante las expectativas sobre el discurso que pueda brindar el jefe de Estado para inaugurar su segundo año de mandato, ¿qué tanto ha cumplido el actual gestión respecto a lo que ofreció en su primera disertación?

Según especialistas consultados por La República, el Gobierno del presidente Pedro Castillo logró continuar con la campaña de vacunación, la que alcanzó el 89,4% de la población. Del mismo modo, declaró en estado de emergencia la educación pública, una medida necesaria para contrarrestar los efectos de pandemia en las escuelas.

Sin embargo, los expertos coincidieron que muchas de las promesas ofrecidas por el jefe de Estado fueron incumplidas. Veamos cuáles fueron.

Pedro Castillo y la lucha contra la pandemia

Uno de los ejes fundamentales en el primer mensaje a la nación del presidente Pedro Castillo fue la lucha contra la pandemia de la COVID-19. El jefe de Estado propuso vacunar al 70% de la población peruana. Asimismo, prometió continuar con las campañas de inoculación, fortalecer la atención primaria de salud y descentralizar la cobertura médica en todo el territorio.

A un año de la actual gestión, el ex ministro de Salud Hernando Cevallos indicó a La República que el Ejecutivo cumplió con el principal objetivo: la vacunación de la población, la misma que superó el 80%. Sostuvo que esta acción pudo contener la segunda ola de contagios por COVID-19. No obstante, aclaró que, luego de superar la meta, el ritmo en inoculaciones se fue estancando.

De la misma manera, mencionó que no se consolidó el primer nivel de atención para los ciudadanos, un aspecto que se arrastra desde anteriores Gobiernos. También, hizo hincapié en el personal de salud que atendió la pandemia, que actualmente protestan para inclusión en el sistema de salud público.

“Falta implementar una reforma en el sector salud. Nosotros pusimos las bases, pero no se ha desarrollado una verdadera reforma, que la necesitamos urgente. Ese tema está pendiente para el Gobierno. Se planteó avanzar hacia un sistema único de salud, descentralizar la atención médica y fortalecer el primer nivel de atención”, señaló a este medio.

Pedro Castillo y la lucha contra la corrupción

En su mensaje, el jefe de Estado prometió que su administración abanderaría la lucha contra la corrupción. Al respecto, señaló que revisaría la legislación en torno a este mal con tal de desalentar su práctica en el Estado. Del mismo modo, hizo referencia a las cifras de la Contraloría General de la República, y reportó que la corruptela desfalcaba 20.000 millones de soles al año.

La República consultó con el secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Iván Lanegra, sobre el desempeño del Poder Ejecutivo en la lucha contra la corrupción. Al contrario de confrontarla, el especialista comentó que el actual Gobierno ha sido complaciente con este mal, en especial, con los casos que implican al presidente y a su entorno.

“Evidentemente, se han visto acciones que no han cambiado en nada la situación de la corrupción. En las últimas semanas, han tomado decisiones que pueden ser leídas como intentos de dificultar el accionar de la justicia. T odo eso constituye un balance claramente negativo en lo que refiere a la lucha contra la corrupción ”, opinó Lanegra Quispe.

Asimismo, el mandatario dijo en su discurso que potenciaría “a la Contraloría General de la República, a la Fiscalía de la Nación y a todo el sistema judicial anticorrupción para que podamos reducir la corrupción con energía”.

Ante esta declaratoria, Iván Lanegra tampoco ha podido observar la resolución de algunas medidas que fortalezcan a las instituciones fiscalizadoras. En cambio, indicó que lo que se vio en este primer año de gestión “ha sido una constante tensión con dichas entidades”.

Pedro Castillo y la reactivación económica

En materia económica, el año pasado, el presidente Pedro Castillo aseguró que su administración construiría un país más prospero y equitativo gracias a la producción de riquezas y bienestar. En ese sentido, el mandatario prometió un “golpe” de inversión pública y generación de empleo temporal durante su primer año de gestión.

Pero, para el economista Patricio Quintanilla, el actual Gobierno no produjo ningún cambio. Más bien, según dijo, la inversión pública se ha visto estancada, y es uno de los puntos débiles del Ejecutivo. Indicó que esta no se ha promovido adecuadamente como para generar un impacto en el crecimiento económico, que este año probablemente cerrará en un 2.2%.

“El grado de la inversión pública, que está en manos del Estado, es mínimo. En el primer semestre del año esta no ha llegado ni al 20% cuando deberíamos estar en el 50%, dado que estamos a mitad de año. Entonces, una de las debilidades está en la inversión pública ”, comentó el experto a este medio.

Asimismo, Quintanilla Paulet señaló que la poca inversión pública y privada ocasiona menos puestos de empleos en el país. Mencionó que, si bien la guerra entre Ucrania y Rusia golpeó a los capitales que invierten en el Perú, el Gobierno no implementó acciones -sumado a la incertidumbre política- que favorezcan a la aparición de trabajo.

“(Esto) es un problema de capacidad de gestión, porque yo comprendo perfectamente que no se haga inversión cuando no hay recursos. Pero lo que no comprendo es que no se invierta cuando hay recursos, y este año los hay”, opinó.

Pedro Castillo y la educación

Cuando Pedro Castillo abordó el tema de la educación, lo primero que dijo fue que la declararía en estado de emergencia con la finalidad de recuperar el aprendizaje de niños, niñas y adolescentes que se vieron afectados por la pandemia de la COVID-19. Con ello, de acuerdo con el primer mensaje del presidente, conducirían a una mejor distribución de los recursos, una óptima atención educativa y la revalorización de la carrera pública magisterial, entre otros puntos.

“Efectivamente, se sacaron acuerdos ministeriales donde se declaró y se presentó un plan para atender la emergencia educativa”, comentó la ex viceministra de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación (Minedu) Patricia Andrade a La República. Sin embargo, la especialista acotó que quedaron paralizadas por los cambios de titulares que se produjeron.

Al respecto, Andrade Pacora opinó que hubo un retroceso significativo en el primer año del actual Gobierno. Alegó que el Ejecutivo avaló reformas -muchas de ellas propuestas por el Congreso- que van en contra de la educación pública, como la que afecta a la carrera pública magisterial, la que perjudica a la malla curricular escolar y la que cambia la composición de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

“Ellos explican su silencio diciendo que no quieren parecer obstruccionistas, cuando la responsabilidad es del ministro. La cuestión no es parecer obstruccionistas, sino más bien liderar e impulsar aquellas mejoras y defenderlas”, dijo.

Por último, Patricia Andrade señaló que el Gobierno de Pedro Castillo pudo incrementar el presupuesto para el sector educación. No obstante, mencionó que hay una escasa claridad en lo que gasta el Estado.