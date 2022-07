Rafael Vela podría integrar nuevo equipo especial de Fiscalía

El último anuncio de la nueva fiscal de la Nación, Liz Benavides Vargas, para crear un Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficoop) ha ocasionado una serie de expectativas y comentarios en los pasillos del Ministerio Público sobre la posibilidad de quién encabezaría este grupo de trabajo.

Aunque Benavides aún no toma una decisión final ni ha especificado si el nuevo equipo verá la investigación contra Pedro Castillo u otros casos, se vocea el nombre del fiscal Rafael Vela Barba como posible miembro o incluso cabeza de este grupo. En conversación con este diario, el actual jefe del equipo especial Lava Jato comentó: “Hasta el momento no he tenido ninguna oferta para integrar el equipo anunciado por la fiscal de la Nación. La única comunicación que tuve con ella fue la del viernes en el saludo protocolar de su juramentación. No tengo más información ni ninguna propuesta. En algún momento, seguramente, nos convocarán para conocer la naturaleza del equipo y de qué casos se va a encargar”.

Vela también manifestó que “no tenemos más información de lo dicho en el discurso. No podría especular. Yo tomo decisiones en base a detalles y no nos han convocado todavía”.

Otra información que ha podido recopilar este diario es que Benavides ha pensado también en Vela como opción para ser jefe de coordinación de tres subsistemas especializados como el de la Fiscalía de Crimen Organizado, Lavado de Activos y Anticorrupción. El puesto estaría entre él y Omar Tello, de quien se ha afirmado que sería cambiado definitivamente del puesto de coordinador de la Fiscalía Anticorrupción.

Quien asuma el puesto de jefe de estos subsistemas podría también definir temas de competencia para iniciar investigaciones.

En el caso de que el Eficoop nazca pronto y abarque el caso Castillo, el grupo estaría integrado por fiscales como Karla Zecenarro (caso Provías) y Luz Taquire (caso Sarratea). Entretanto, los coordinadores de varias fiscalías han presentado informes estadísticos por el cambio de gestión de Pablo Sánchez a Benavides, y están a la espera de ser llamados ante la eventual creación del Eficoop. ❖