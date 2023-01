Beder Camacho seguiría trabajando en Palacio de Gobierno, pero Dina Boluarte lo niega

El exsubsecretario de Palacio de Gobierno Beder Camacho, quien también es uno de los principales investigados en el caso Gabinete en la Sombra y señalado por un colaborador eficaz de haber encubierto algunos casos por los que se investiga a Pedro Castillo, reveló seguir trabajando para el despacho presidencial de Dina Boluarte en la Casa de Pizarro. Camacho señaló que se encuentra como subdirector del Área de Atención al Ciudadano; sin embargo, dicho cargo fue desconocido por la mandataria durante una actividad oficial.

En conversación con RPP, Beder Camacho Gadea señaló haberse reincorporado a sus labores tras las investigaciones en su contra y precisó que se encontraría asignado al despacho presidencial, el mismo que ahora se encuentra ocupado por la jefa de Estado.

“Yo, en mi caso, ya me reincorporé al despacho presidencial. He solicitado mis vacaciones, porque me están debiendo más de 59 días de vacaciones de años anteriores. Debo estar a fines de mes o los primeros días de febrero ya reincorporándome en mi plaza”, reveló en dicho medio.

Camacho Gadea incluso detalló la labor que realizaba en el Gobierno de Boluarte al precisar que su “plaza es en el despacho presidencial”. “Yo soy subdirector de Atención al Ciudadano desde el 2014, concurso público 728″.

Según el funcionario, su función ha sobrevivido a las gestiones de diferentes mandatarios. “Yo vengo trabajando con el presidente Ollanta, hemos trabajado con el presidente Sagasti, con PPK, con el presidente Vizcarra, con el presidente Castillo, ahora con la señora Dina hasta que siga en el despacho presidencial los presidentes que vengan. Yo soy un funcionario público de carrera que no le debo al presidente, si no, le debo al país”, aseveró el investigado.

No obstante, cuando se consultó a la presidenta Dina Boluarte durante una actividad sobre las labores que el exsubsecretario ejecutaría en su despacho, la mandataria lo negó parcamente: “Beder Camacho no trabaja en Palacio. Eso es falso, gracias”.