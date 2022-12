Ministro José Tello anunció reparaciones para familiares de fallecidos en protestas

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Tello Alfaro, anunció que su cartera está conformando una comisión multisectorial con el objetivo de ver el tema de reparaciones para los familiares de las personas que perdieron la vida en las protestas que ocurrieron al interior del país.

“Me parece importante desde la cartera de Justicia que cumplamos con el encargo de nuestra presidenta y primer ministro y es el hecho de que estamos conformando una comisión multisectorial para ver el tema de reparaciones o apoyo solidario que vamos a dar a los deudos ”, dijo en diálogo con RPP Noticias el último sábado.

En ese sentido, el ministro de Estado explicó que este tema será visto el próximo martes 27 de diciembre. Agregó que estará integrada por la sociedad civil, como la Coordinadora de Derechos Humanos, dos representantes de las víctimas y diferentes ministerios.

“La comisión está la próxima semana, el día martes. (...). Es una comisión multisectorial, tiene representantes de diferentes ministerios: Agricultura, Salud, Educación, PCM y está el Midis, lo que viene a ser incluso en social”, comentó.

Además, José Tello señaló que la conformación de dicha comisión es una respuesta del Estado y resaltó que “estas muertes no pueden ser en vano”.