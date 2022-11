Dina Boluarte quedará a cargo del despacho de la Presidencia durante viaje de Pedro Castillo a Chile

La vicepresidenta Dina Boluarte Zegarra quedará a cargo del despacho de la Presidencia de la República —durante los días 28 y 29 de noviembre— mientras se lleve a cabo el viaje del mandatario Pedro Castillo a Santiago de Chile.

Como se informó, el presidente Castillo Terrones participará en el Encuentro Presidencial y IV Gabinete Binacional entre el Perú y Chile durante dichas fechas.

Así se lee en la Resolución Suprema N.º 308-2022-PCM publicada este domingo 27 de noviembre en el boletín de normas legales del diario oficial El Peruano y que está firmado por el jefe de Estado, así como por la titular de la PCM, Betssy Chávez Chino.

Asimismo, mediante otras resoluciones ministeriales (309, 310, 311, 312, 313, 314, 315 y 316) se autoriza el viaje de los siguientes ministros de Estado a la capital de Chile: César Landa (Relaciones Exteriores), Willy Huerta (Interior), Félix Chero (Justicia), Silvana Robles (Cultura), Alejandro Salas (Trabajo), Daniel Barragán (Defensa), Wilbert Rozas (Ambiente) y Roberto Sánchez (Comercio Exterior).

Dina Boluarte decidió no continuar en el actual gabinete ministerial

El 25 de noviembre, Dina Boluarte anunció su decisión de no seguir integrando el gabinete liderado por Betssy Chávez Chino, quien entró en reemplazo de Aníbal Torres en la Presidencia de Consejo de Ministros.

“El día de hoy, he tomado la decisión de no continuar en el próximo gabinete ministerial. Después de una profunda reflexión, no tengo duda de que la polarización actual perjudica a todos, especialmente al ciudadano de a pie que busca salir de la crisis política y económica”, expresó en su red social.

Boluarte Zegarra estuvo liderando el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) desde el 29 de julio de 2021 hasta el día de la renuncia de Torres Vásquez.