Mario Carhuapoma regresa a presidencia de Essalud como encargado

El Gobierno de Pedro Castillo sigue tomando decisiones en el sector Salud que generan controversias. Mario Carhuapoma Yance, quien tuvo varias denuncias cuando fue presidente ejecutivo de Essalud en el 2021, regresa como encargado del cargo, luego de que Gino Dávila presentara su renuncia.

En la resolución 291-2022 que lleva la firma del ministro de Trabajo, Alejandro Salas, se encarga las funciones de presidente ejecutivo a Carhuapoma “en tanto se designe a su titular”.

Dávila presentó su renuncia al cargo el viernes 4 de noviembre, al día siguiente de que el presidente Castillo fuera abucheado en una actividad por el aniversario del Hospital Rebagliati.

PUEDES VER: Pacientes con ventiladores mecánicos de EsSalud en riesgo por falta de información de nueva proveedora

Dávila había sido designado en el cargo el pasado 13 de julio, aunque ya antes había ejercido esa presidencia del 12 de enero al 14 de marzo de este año.

Con la salida de Dávila y la designación de Carhuapoma,se produce el quinto cambio en la administración de Essalud en lo que va de gestión del actual jefe del Estado.

Recibió denuncias

Carhuapoma, cuando dirigió Essalud en el 2021, tuvo varias denuncias, entre ellas el haber recibido doble sueldo; uno como presidente ejecutivo y otro como el de docente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

Aquella vez, se defendió diciendo que eran simples apreciaciones y no denuncias porque todo estaba en regla. “Hay documentación oportuna que he presentado a la Universidad San Marcos en la que he solicitado mi suspensión de haberes de manera retroactiva, desde el momento en que sale mi designación como presidente ejecutivo de Essalud. Es una cuestión de trámite administrativo”, indicó esa vez en un canal local.

Mario Carhuapoma retornó a a la presidencia de EsSalud pese a denuncias. Foto: Jessica Merino/URPI-LR

Pero el cobro de doble sueldo no fue la única denuncia a Carhuapoma.

Un reportaje presentado por ‘Panorama’ reveló que, en el 2016, Carhuapoma fue denunciado por violencia familiar por su esposa. Según el parte policial, el ahora presidente ejecutivo de Essalud fue llevado a la comisaría en estado de ebriedad.

PUEDES VER: EsSalud suspende resonancias y tomografías a asegurados

A su vez, luego de protagonizar un choque automovilístico en estado de ebriedad, y resistirse a la autoridad, su licencia de conducir quedó cancelada de forma indefinida.

En setiembre del 2021, otro informe periodístico, elaborado por ‘Punto final’, expuso que la Fiscalía de la Nación lo investigaba por la presunta comisión del delito de negociación incompatible en agravio del Estado cuando laboraba en el Gobierno Regional de Ayacucho en el cargo de coordinador del traslado humanitario de personas en el 2020.