Aníbal Torres sobre llamado a movilizaciones: ¿Ahora eso es un delito?

El presidente del Consejo de Ministros (PCM), Aníbal Torres, se refirió — durante un evento realizado en Tingo María — a las críticas que recibió por solicitarle a un grupo de simpatizantes del mandatario Pedro Castillo para traer más gente a Lima para las movilizaciones. Aclaró que llamar a que la población se movilice a favor de sus simpatías políticas no es un delito.

“¿Por qué no podemos hablar con la verdad? ¿Por qué nos van a condenar por decir la verdad? ¿Cómo se va a liberar el Perú si no se dice la verdad? Hay que liberar al Perú hablando con la verdad por más que nos duela. Trabajemos unidos con la verdad, no haciendo falsas acusaciones. No es por el hecho de convocar a la población para que, como dicen que la población está en contra de Castillo, se movilizase, y ahora la movilización ya es un delito ya, no lleguemos a extremos”, sostuvo durante un evento con autoridades y la sociedad civil de la provincia de Leoncio Prado.

En esta línea, Aníbal Torres señaló que no tiene miedo a una censura de parte del Congreso de la República debido a sus declaraciones, las cuales fueron interpretadas por un sector del Parlamento como una forma de azuzar a la población: “No estoy yo aquí por el puesto de ministro, a mí me pueden censurar más tarde o mañana y lo mismo es, probablemente mejor, pero quien venga más adelante hay que dejarlo trabajar. Trabajar unidos con nuestras diferencias”.

En respuesta a ello, el lunes 16 de agosto, Lady Camones solicitó —a través de oficio dirigido a la Presidencia de la República— que se adopten medidas de seguridad para los trabajadores del Parlamento, ya que dichas movilizaciones podrían afectar la integridad de quienes laboran en el Poder Legislativo.

Aníbal Torres llama a las movilizaciones

El jueves 11 de, Aníbal Torres, jefe de la PCM, instó a los simpatizantes del presidente Pedro Castillo a movilizar a una mayor cantidad de personas en Lima para manifestarse en contra de lo que calificó como “golpistas”. Las declaraciones las emitió durante una reunión con dirigentes de Lima Metropolitana y distintas organizaciones sociales.

“Si ustedes, con esa energía que tienen, con esa voluntad para defender sus intereses, los de sus hijos y de los hijos de sus hijos, con esa voluntad trajeran a Lima 50 personas cada uno, le harían arrodillar a los golpistas. Los obligarían para que tengamos una Constitución que beneficie a todos los peruanos”, dijo.