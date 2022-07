Aníbal Torres: “Se han liberado a dos personas para que presenten pruebas, pero no las tienen”

El primer ministro, Aníbal Torres, se refirió a las declaraciones de los empresarios Zamir Villaverde y Karelim López que involucran al presidente de la República, Pedro Castillo, en presuntos actos de corrupción. Si bien ambos prometieron presentar pruebas una vez queden en libertad, todavía no las han presentado. Por tanto, Torres cuestionó esta actitud y señaló que “están seguramente fabricando supuestas pruebas” e incurriendo en más de una contradicción.

“Todos son indicios, contradictorios, presunciones, pero pruebas no existen. Se ha liberado a dos personas (Zamir Villaverde y Karelim López) para que aporten pruebas, pero no lo aportan porque no lo tienen, porque no existen . Están seguramente fabricando supuestas pruebas, pero crimen perfecto no existe, por eso que están incurriendo en serias contradicciones”, dijo durante la conferencia de prensa ofrecida por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Por otro lado, se expresó sobre las declaraciones del exministro Mariano González, quien arremetió en contra del Ejecutivo luego de su salida del cargo de ministro del Interior.