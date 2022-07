Dina Boluarte: “Deben reconocer que no nos han dejado un solo día tranquilo para gobernar con calma”

La vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, señaló que, desde que empezó el Gobierno del jefe de Estado Pedro Castillo, no se les ha permitido gobernar con tranquilidad, sino que, por el contrario, desde un inicio se habló de vacancia. Asimismo, remarcó que deberían dejar en paz al mandatario, ya que se está cometiendo “un manoseo político” en su contra.

“Lo que se debe de mirar y reconocer es que no nos han dejado un solo día tranquilo para gobernar en calma. (…). Que esto no se utilice para un manoseo político. Desde el primer momento hablaron de vacancia y ahora hablan de suspensión. Están detrás del presidente y no lo dejan en paz mañana, tarde y noche”, dijo a la prensa.

Además, defendió al mandatario y precisó que anteriormente había ya anunciado que no está involucrado en ningún acto de corrupción y que, por el contrario, lamentaba que sí lo estén personas cercanas a su entorno.

“El presidente nos ha dicho que no tiene ningún acto de corrupción y que lamenta que las personas en su entorno, como el ex secretario general (Bruno Pacheco), o los ministros (estén involucrados). Estas investigaciones deben ser objetivas y no se deben usar políticamente”, manifestó.

Finalmente, aseguró que Castillo está dispuesto a acudir las veces que el Ministerio Público lo requiera y prometió dar calma a la ciudadanía.