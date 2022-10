Daniel Urresti: “En un año a Rafael López Aliaga lo estará reemplazando su teniente alcalde Renzo Reggiardo”

El candidato de Podemos Perú, Daniel Urresti, afirma que Rafael López Aliaga, sería relevado por el virtual regidor de Renovación Popular Renzo Reggiardo debido a que, según considera, el virtual alcalde de Lima Metropolitana será sentenciado por el delito de difamación agravada.

Urresti denunció a López Aliaga luego de que el líder de la agrupación celeste señalara en sus redes sociales, sin mostrar prueba alguna, que el representante de Podemos Perú intervino en el asesinato del periodista Hugo Bustíos y ultrajó a una mujer.

“El señor López Aliaga no tiene forma de salvarse de una sentencia. Va a salir su sentencia en primera instancia y en segunda instancia es imposible también que se pueda salvar. Lo que ha dicho lo ha hecho por escrito, ni siquiera lo ha dicho verbalmente. Está por escrito y lo ha vuelto a repetir en varias oportunidades, es (difamación) agravada. Eso significa que posiblemente en un año, aproximadamente, lo esté reemplazando su teniente alcalde”, dijo a la prensa.

“Es lo que yo calculo, porque en primera instancia lo deben condenar, si no es este 19 de octubre, debe salir en noviembre la sentencia. Él se va a ir en segunda instancia siendo tan evidente (la presunta difamación). (...) Lo afirma, ¿eso qué es? Le dieron oportunidad hasta tres veces para que presente las pruebas. No presentó las pruebas, entonces viene la sentencia”, agregó.

Caso Bustíos

Daniel Urresti aseveró que “nunca” ha faltado a alguna audiencia por el caso del asesinato del periodista Hugo Bustíos. Ello pese a que en la diligencia del 27 de septiembre su abogado solicitara la reprogramación de la misma por “problemas de salud”.

“Desde el 2007 estoy en este tema del señor Bustíos, que me han investigado y he estado en juicio, jamás he faltado a una audiencia, nunca. Yo voy a ir a todas mis audiencias; dentro de un par de meses me van a estar declarando libre (inocente)”, declaró Urresti a los medios.

La próxima audiencia está programada para el 6 de octubre a las 2.30 p. m.