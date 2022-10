Resultados del conteo rápido para las elecciones EN VIVO: quién va ganando en las Regionales y Municipales 2022

Presidente del JNE informó balance positivo en la jornada electoral

En conversación con Exitosa, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, destacó que "en la mayor parte del país ha habido tranquilidad felizmente".

Agregó que "salvo el caso de hace unos días en Lima Este, no se ha llegado a más, espero no ocurra algo similar. Tenemos que acostumbrarnos en democracia a reclamar, pero no a golpear o romper para conseguir un resultado positivo, esas prácticas violentas no son democráticas".

Foto: Andina.