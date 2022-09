Elecciones 2022: ¿Qué imagen dejaron George Forsyth, Rafael López Aliaga y Daniel Urresti tras el debate?

A falta de propuestas concretas que inclinen la balanza a favor de un candidato a pocos días de las elecciones del 2 de octubre, los ciudadanos tendrán que evaluar la imagen que dejaron los postulantes durante el debate municipal organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Tres son las opciones que se destacan entre las ocho candidaturas a Lima, según las últimas encuestas de intención de voto.

Las República conversó con expertos en análisis político para evaluar la imagen que dejaron George Forsyth (Somos Perú), Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y Daniel Urresti (Podemos Perú).

George Forsyth

Al respecto, el analista político José Carlos Requena explica que de los tres, el candidato de Somos Perú le pareció el que mejor supo expresarse ante el electorado, aunque advierte ciertas fallas en su performance: “Me pareció el más aplicado, como si se quisiera pegar a un guion, pero eso también hacía que se viese más artificial”.

Por su parte, Richard Tapia, director del Instituto Peruano de Comunicación Política (IPECOP), que George Forsyth puede ser considerado como el gran ganador del debate ante las deficiencias de los otros candidatos: “Sin hacer mucho esfuerzo, quien va a capitalizar esa baja performance (de Urresti y López Aliaga) va a ser el Sr. Forsyth”.

En la opinión de Alexandra Ames, considera que el formato no ayudó a que Forsyth destaque de forma contundente, pero advierte que lo mostrado le basta para considerarlo como el ganador del debate: “Creo que fue muy estratégica de parte del candidato Forsyth presentar mucha calma, creo que también supo mostrar una habilidad de proyectar energía para hacer gestión. Sin embargo, el formato tampoco ayudó a posicionar una visión de ciudad o cómo la percibía él”.

Daniel Urresti

Al respecto, Requena señala que el candidato de Somos Perú pudo haber consolidado su anti voto y generarse más detractores: “Él es el que activó más anti voto, si él ya contaba con reparos o cuestionamientos de parte del electorado, ahora gran parte del electorado lo ha vuelto a ver. Tal vez debió pegarte a los temas en los cuales tiene experiencia por los cargos que ha tenido, pero no creo que lo haya favorecido tanto el debate”.

En este sentido, Tapia considera que el candidato de Podemos Perú se equivocó al amenazar con irse del debate y encarar a los moderadores: “Si eso pasaba le dejaba el campo servido a López Aliaga y a Forsyth. Hubiese pasado lo que ocurrió con Renzo Reggiardo (en la candidatura pasada)”.

Mientras tanto, Ames señaló que un candidato con tanta experiencia política como Daniel Urresti no puede permitirse perder el control durante un debate emitido por señal abierta: “Se le dio la oportunidad a aquellas personas que estaban debajo del candidato que se encontraba liderando las encuestas (Urresti), quien a mi juicio ha sido el gran perdedor del debate porque las formas que tuvo con respecto a las formas que tuvo para hacer un reclamo a una periodista no fueron las adecuadas”.

Rafael López Aliaga

En tanto, Requena considera que el líder de Renovación Popular puede haber mejorado su presentación en comparación con otros debates, pero que esto no le alcanza como para conquistar a nuevos votantes: “Lo vi mejor que en otros espacios. Recuerdo que hace semanas abandonó un debate y ha estado mejor que en otras presentaciones en comparación con el debate presidencial, pero no ha tenido una participación descollante. No creo que el debate lo dañe, pero tampoco lo afecte tanto. Puede haber consolidado su voto”.

En lo que respecta a López Aliaga, Tapia consideró que estuvo este estuvo lejos de mostrar su mejor rostro como candidato: “Vi a una persona muy distraída del debate, no estaba metido al 100%”.

Finalmente, Ames advierte que apelar mucho a mensajes de tranquilidad evocando a la figura de Dios puede ser contraproducente para la imagen de un candidato: “López Aliaga intentó mostrar calma y mucha paz, pero ha mencionado tantas veces mensajes de amor a Dios que termina siendo un poco trillado”.