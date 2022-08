Elecciones 2022: López Aliaga y Forsyth exponen sus proyectos de transporte para la alcaldía de Lima

George Forsyth a Daniel Urresti: "No te preocupes, yo te voy a cuidar"

el candidato al sillón municipal por Somos Perú, George Forsyth, dedicó los últimos minutos de su discurso a la ciudadanía al también candidato Daniel Urresti, quien no acudió al evento transmitido por América TV.

"Qué pena que hoy no se encuentre el señor Daniel Urresti presente. Parece que no le importa dar sus ideas a Lima. Señor, yo no soy el cuco. No te corras. Tu dime dónde y cuándo. A qué hora. Ahí voy a estar. Collique en Comas, si quieres. Y no te preocupes, no te van a asaltar. Yo te voy a cuidar", concluyó Forsyth su participación en el debate municipal generando las risas de todos los panelistas.