Elecciones 2022: Daniel Urresti lidera en Lima, López Aliaga y George Forsyth cerca, según IEP

El excongresista Daniel Urresti, el empresario Rafael López Aliaga y el exalcalde George Forsyth tienen las mayores preferencias de los limeños para la elección del próximo alcalde de la capital del país, aunque muchos ciudadanos no tienen candidato favorito todavía, según muestra la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), una investigación realizada para el diario La República.

El estudio consultó a la población desde el lunes 1 hasta el jueves 4 de agosto recientes y tiene márgenes de error de 5,05 puntos por encima y debajo de cada resultado en su representación de la provincia de Lima.

Miguel Romero Sotelo tomó la alcaldía de Lima metropolitana, luego de que Jorge Muñoz fuera vacado. Foto: Andina

Urresti, del partido político Podemos Perú; López Aliaga, de Renovación Popular; y Forsyth, de Somos Perú, ocupan los primeros lugares de intención de voto para la alcaldía de Lima, con un 25,4%, un 22,0% y un 13,3% de preferencias, respectivamente, en esta encuesta del IEP en nuestra principal ciudad.

Estos tres postulantes al máximo cargo de elección popular en la capital del país han sido también candidatos a la Presidencia de la República en las últimas elecciones generales, celebradas el año pasado.

Les siguen en las preferencias para Lima, según el estudio del IEP, el excongresista Omar Chehade, de Alianza para el Progreso (APP), con intención de voto de un 2,7%; Carlos Torres, del Frepap (Frente Popular Agrario FIA del Perú), con un 2,6%; el abogado Guillermo Flores Borda, del Partido Morado, con un 2,6%; el comunicador Yuri Castro, de Perú Libre, con un 2,0%; el alcalde miraflorino Luis Molina, de Avanza País, con un 1,6%; y el economista y sociólogo Gonzalo Alegría, de Juntos por el Perú, con un 1,1%.

Muy relegados aparecen Julio Lingán, del Partido Patriótico del Perú, con un 0,5%; y Elizabeth León, del Frente de la Esperanza, también con 0,5%.

Flores Borda y Molina han sido excluidos por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por problemas de inscripción, pero varios no lo saben.

Sin embargo, todavía muchos limeños no tienen algún candidato favorito para su alcaldía metropolitana: un 4,2% piensa hacer sufragios en blanco o viciados, un 2,5% no votaría por ninguno de los candidatos y un 8,8% aún no decide o no se ha informado, entre los encuestados.

Urresti tiene una preferencia más homogénea, entre los consultados por el IEP, al considerar niveles socioeconómicos, sexos y rangos de edad de los consultados.

López Aliaga tiene marcado favoritismo entre los más acomodados (niveles socioeconómicos A y B) y entre los hombres, en este sondeo.

Antecedente

En junio, ya la encuesta de entonces del IEP en Lima encontró mayor preferencia en Urresti, con un 22,3% de intención de voto entre los consultados, seguido por López Aliaga, con un 8,7%, y Forsyth, con un 11%.

Entre los encuestados, se mantiene una situación más favorable hacia los tres hasta ahora, aunque por los márgenes de error no hay mayor certeza de subidas y caídas en las preferencias. Y a dos meses, falta mucho por andar.