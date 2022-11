Waldemar Cerrón dice que Perú Libre “hace mea culpa” por llevar a Pedro Castillo a la presidencia

El congresista de Perú Libre Waldemar Cerrón aseguró que el partido que lidera su hermano y ex gobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, “hace mea culpa” por llevar al mandatario Pedro Castillo en su plancha presidencial en las Elecciones Generales 2021.

“(¿Perú Libre se arrepiente de haber acompañado a Pedro Castillo?) En la voz de mi secretario general, sí. Nosotros tenemos que hacer mea culpa de haber conducido el tema político a través del presidente actual porque no está cumpliendo el ideario”, dijo Cerrón Rojas a Panorama.

“No es un tema personal, no es un tema de que se está distribuyendo la cuota de poder como mucha gente quiere decirlo. No se está cumpliendo el ideario. Nosotros hicimos una campaña: el cambio de Constitución. Y eso el pueblo peruano no nos va a perdonar si nosotros a corto, mediano o largo plazo no lo cumplimos”, agregó.

Demanda competencial sobre interpretación de la cuestión de confianza

El legislador Waldemar Cerrón catalogó la demanda competencial del Congreso contra la interpretación del Gobierno sobre la cuestión de confianza como una “postura madura, objetiva y científica”.

Asimismo, advirtió que el presidente Pedro Castillo podría ser calificado como “dictador” si es que el Tribunal Constitucional declara que no se le denegó la confianza planteada por el ex primer ministro Aníbal Torres.

“La salida del Congreso es asumir una postura madura, objetiva y científica, y decir ‘Bueno, por esta vez esperaremos al Tribunal Constitucional’. Si el TC dice que no se ha agotado la ‘bala de plata’, Pedro Castillo estaría en la lista de los dictadores o los que quieren imponer su criterio. Si el TC dice efectivamente que el señor Castillo y Aníbal Torres tenían la razón, entonces el Congreso tendrá que repensar y seguir con las reglas que le está poniendo el Ejecutivo”, indicó Cerrón Rojas.