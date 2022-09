Montoya sobre caso ‘Lay Vásquez’: “No hay error en la transcripción, han puesto ese nombre exprofesamente”

El congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, no respalda las explicaciones que dio el titular del Ministerio de Defensa (Mindef), Daniel Barragán, sobre la existencia de un “error material” que generó que se identificara a Yoni Vásquez Castillo como ‘Lay Vásquez Castillo’ en el vuelo del pasado 23 de junio en el avión presidencial.

“ Para mí no hay error en la transcripción, han puesto ese nombre exprofesamente. Las listas las presenta el jefe de la casa Militar y va al gupo encargado donde va a realizarse el vuelo, no se modifica nada, los registros quedan y no se borra nada”, dijo en diálogo para RPP Noticias.

“ El documento es oficial, no se puede modificar. La salida de una aeronave o un buque o de cualquier artefacto militar tiene un resgistro que no se puede alterar por seguridad y otros motivos. (Entonces, usted no cree en la versión del “error material”) Eso nace en la lista original y no ha sido modificado”, agregó Montoya.

Asimismo, el parlamentario señaló que citar al ministro del Mindef a la Comisión de Defensa “no sirve de nada”, pues recién ha asumido el cargo.