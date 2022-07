Waldemar Cerrón confirma que Perú Libre presentará lista para Mesa Directiva: “Vamos a estar participando”

El vocero de Perú Libre, Waldemar Cerrón, señaló que su bancada ya tiene una lista para postular a la nueva Mesa Directiva del Congreso. Por lo pronto, prefirió no dar nombres y dijo que habrá un próximo debate interno para definir algunos puntos.

“ Perú Libre sí tiene una propuesta que la vamos a discutir más adelante. Pero de hecho va a estar participando para la Mesa Directiva . Sí va a presentar (una lista). (Si será hombre o mujer el candidato a la presidencia del Congreso), posiblemente lo vamos a debatir el día de hoy o mañana”, dijo a la prensa.

Asimismo, evitó llamar “negociación” a los posibles acuerdos entre bancadas para definir la configuración de la siguiente Mesa Directiva y consideró correcto que desde ya se presenten las opciones para descartar cualquier malentendido.

“Un término que quiero que se reconozca aquí no es ´negociación´. Tal vez en otras esferas podría ser. Es parlamento, para parlar, para conversar y llegar a consensos, que es una palabra muy importante dentro de la democracia. Me parece también que es correcto que estén presentando a sus propuestas como candidatos para que no exista nada debajo de la mesa ”, aseveró.

Waldemar Cerrón califica de “atentado contra la democracia” reducir de 87 a 78 los votos para la vacancia

Waldemar Cerrón, hermano del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, se manifestó también respecto al proyecto de ley presentado por Avanza País para reducir de 87 a 78 los votos necesarios para aprobar la vacancia presidencial. Ante ello, el legislador consideró que dicha iniciativa atentaría contra la democracia y sería peligrosa en un futuro.